El PP afirma que Lucas pide la dimisión de Ortuño por una "estrategia de confrontación política"

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha rechazado "rotundamente" las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tras su reunión con representantes sindicales del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) en las que ha pedido la dimisión del consejero de Emergencias Marcos Ortuño, ya que consideran que "solo responden a una estrategia de confrontación política basada en el alarmismo, mientras que el Gobierno regional refuerza como nunca el servicio de bomberos", según ha destacado el diputado regional Alfonso Fernando Cerón.

El diputado ha señalado al delegado que "su responsabilidad es garantizar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región de Murcia. En lugar de generar alarma y confrontación, debería centrarse en resolver el déficit de más de 500 agentes que sufre la Región y que nos sitúa en el furgón de cola en número de efectivos por habitante", y ha señalado que "antes de exigir dimisiones, debería cumplir con sus competencias y dar explicaciones a los ciudadanos por esta carencia estructural en materia de seguridad", según han informado desde el partido.

"Desde que el consejero Ortuño asumió las competencias en materia de emergencias en julio de 2024, su objetivo ha sido reforzar la plantilla del Consorcio y mejorar la prestación del servicio en los parques de bomberos de la Región de Murcia. Y ese compromiso se está cumpliendo con hechos, inversiones y planificación", ha asegurado Cerón.

En materia de personal, "los datos son contundentes", ha afirmado el diputado que ha hecho referencia a las 36 plazas en proceso selectivo correspondientes a la oferta de 2024, 49 plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público de 2025 y 56 nuevos funcionarios ya incorporados desde que su Consejería asumió las competencias. En total, 141 plazas creadas o convocadas desde el verano de 2024.

El consejero Ortuño anunció ayer la incorporación de 85 nuevos profesionales entre procesos en marcha y la OEP publicada, lo que supone "el mayor refuerzo estructural del Consorcio en los últimos años", ha incidido Cerón.

MÁS INVERSIÓN, MÁS VEHÍCULOS Y MEJORES INFRAESTRUCTURAS

"El supuesto "abandono" del que habla el PSOE se desmonta con cifras", ha afirmado el diputado regional, para señalar los 1,7 millones de euros invertidos en seis nuevos camiones ya operativos; 1,5 millones de euros más para otros cuatro vehículos en fase de adjudicación; más de dos millones en suministros y servicios del Consorcio en 2025; y 12 nuevos vehículos en total (seis ya incorporados y seis previstos en los próximos meses).

Asimismo, "se están ultimando los pliegos para mejoras en los parques de San Pedro del Pinatar y Molina de Segura, y se está redactando el anteproyecto del nuevo parque de Caravaca de la Cruz", ha afirmado. "Estas actuaciones demuestran que existe planificación, inversión y una hoja de ruta clara para fortalecer el servicio de emergencias", ha añadido.

DIÁLOGO CON LOS REPRESENTANTES SINDICALES

Desde septiembre de 2024 se han celebrado 16 mesas de negociación y 8 reuniones de grupos de trabajo con representantes sindicales, han indicado. El PP ha asegurado que el Gobierno regional "mantiene una voluntad inequívoca de diálogo, transparencia y mejora de las condiciones laborales dentro del marco legal" y ha apuntado que se ha aplicado la jornada de 35 horas, reduciendo de 67 a 62 las guardias anuales de 24 horas.

Por ello, el diputado regional ha destacado que es "irresponsable generar alarma hablando de riesgo para la vida de los ciudadanos cuando se están ejecutando inversiones históricas y reforzando la plantilla como nunca" y ha añadido que "la seguridad de los ciudadanos de la Región de Murcia es una prioridad absoluta para el presidente Fernando López Miras y para todo su Gobierno".

"El compromiso es firme y seguirá traduciéndose en más medios, más efectivos y mejores infraestructuras. Frente a la confrontación política del PSOE, el Gobierno regional seguirá trabajando con responsabilidad, rigor y hechos", ha concluido.