El PP asegura que la CARM "no tiene que devolver ni un euro de ningún proyecto de Gobierno en materia de vivienda"

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no tiene que devolver ni un solo euro de ningún proyecto del Gobierno en materia de vivienda", después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmara hoy en Murcia que deberá devolver 20 millones de euros por construir solo 5 de las 566 viviendas comprometidas con Bruselas.

"Todos los fondos de vivienda que dependen de actuaciones del Gobierno regional se han ejecutado o están en ejecución", ha afirmado, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Díez de Revenga, que ha tildado a Rodríguez de "la ministra más inepta del nefasto Gobierno de Sánchez" ha afirmado que "miente al más puro estilo sanchista" y "se atreve a venir a la Región a darnos lecciones de vivienda".

"Si no fuera un asunto tan preocupante, tendría bastante guasa que los que no hicieron 184.000 viviendas vengan a la Región a decir que teníamos que haber construido más", ha añadido.

El senador del PP se ha preguntado "qué autoridad moral tiene, de qué ha venido a presumir la ministra de Vivienda del Gobierno que ha destrozado el mercado de la vivienda y lo ha convertido en el principal problema de los españoles". "Además, se permite dar lecciones en un foro del Parlamento Europeo, suponemos que para que Europa tome nota de lo que no hay que hacer", ha apostillado.

DECRETO VIVIENDA ASEQUIBLE

"De lo que sí puede presumir la ministra Rodríguez es de que el Gobierno de Sánchez va a poder seguir imponiendo sus políticas intervencionistas gracias a Vox, con los que han tumbado el decreto de vivienda asequible del Gobierno regional, que ponía freno a sus tropelías", ha apuntado Díez de Revenga.

El 'popular' se ha preguntado si "lo siguiente que veremos será una iniciativa conjunta de PSOE y Vox en la Asamblea Regional para imponer las Zonas de Mercado Tensionado que han disparado los precios en Cataluña?".

"En cualquier caso, la ocurrencia del delegado de Sánchez en la Región de traer a una de las ministras peor valoradas, de la cual hasta sus socios han pedido su dimisión, no podía salir nada bien", ha puntualizado Díez de Revenga.

"Lo único que le pedimos ya al PSOE es que deje de poner zancadillas a los jóvenes y las familias de la Región, que no impidan que el Gobierno regional adopte medidas útiles y realistas para hacer frente a un problema que el propio Gobierno de Sánchez ha convertido en emergencia", ha remarcado.