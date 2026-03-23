El PP critica que el Gobierno central deja la línea Cartagena-Albacete fuera de la 'obligación de servicio público'

Archivo - El senador del PP, Francisco Bernabé - PP - Archivo

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este lunes que el Gobierno de España mantiene la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Chinchilla "fuera de la Obligación de Servicio Público". Según los 'populares', esta decisión confirma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no la considera como una línea de interés para prestar el servicio público de transporte de viajeros por tren".

La formación ha hecho pública esta situación tras recibir la respuesta parlamentaria a una pregunta formulada en el Senado por los parlamentarios Francisco Bernabé, Antonio Luengo, José Ramón Díez de Revenga y Antonia López, según una nota del PP.

Desde el PP han explicado que sus senadores se interesaron por las expediciones diarias, paradas y horarios previstos, ante las declaraciones del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien se comprometió a recuperar la línea a finales de este año.

En el documento remitido a los parlamentarios murcianos, el Gobierno central afirma que la línea carece de la citada protección de 'Servicio Público' y que todo lo relativo a la "asignación de recursos, horarios y frecuencias tiene un procedimiento externo a Renfe".

Para el PP, esta respuesta oficial "descarta que la operadora ferroviaria esté trabajando en la reapertura de la línea" y subraya la "clara contradicción" entre lo trasladado por el Ejecutivo y las manifestaciones realizadas hasta la fecha por Francisco Lucas en los medios de comunicación.