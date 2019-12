El PP critica que Sánchez saque "de la nada" 60 millones para la COP25 pero no invierta en el Mar Menor o Portmán

Publicado 15/12/2019 10:58:10 CET

MURCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha calificado de "indignante" que el Gobierno de España haya sacado 'de la nada' los 60 millones de euros que ha costado organizar la Cumbre del Clima (COP25) -según manifestaciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera-, y que, sin embargo, "no se haya invertido aún ni un céntimo en catástrofes como la del Mar Menor o Portmán".

Bernabé ha recordado que hace apenas un mes y, ante los problemas sociales de Chile, sede oficial de la Cumbre del Clima, la ONU aceptó el ofrecimiento de España para que el evento "de indudable transcendencia internacional y que ha permitido a la Región de Murcia trasladar las acciones que el Gobierno de López Miras tiene previstas para hacer frente al cambio climático", se celebrara en nuestro país.

No obstante, según remarca el senador 'popular', a pesar de no constar con previsión presupuestaria previa para hacer frente a la COP25, "el Gobierno de Sánchez ha mostrado su voluntad política firme al apostar por la celebración de la cumbre en España" y de manera contrapuesta, "no es capaz de hacer lo mismo por el medio ambiente en la Región de Murcia, donde a día de hoy sigue sin destinar inversiones para hacer frente a las catástrofes ecológicas sufridas en el Mar Menor hace tres meses y en la bahía de Portmán, cuyas obras siguen paralizadas desde abril por decisión ministerial", ha subrayado Bernabé.

PEDRO SÁNCHEZ CASTIGA AL MILLÓN Y MEDIO DE MURCIANOS

"Pedro Sánchez ha decidido marginarnos y castigarnos al dejarnos sin inversiones para nuestro medio ambiente, sin duda movido por el torticero interés de sacar rédito partidista contra el gobierno regional", ha matizado el senador, quien ha apuntado que "en realidad a quien únicamente está castigando, de manera dura y severa, es al millón y medio de murcianos".

Además, Bernabé ha resaltado que es "aberrante" que Diego Conesa sea condescendiente con la pasividad del Ejecutivo central y que, en lugar de rebelarse ante esta injusticia, "asegure que su propuesta es la de escribirle una misiva a Pedro Sánchez pidiéndole que se interese por el tema".

En este sentido, ha recalcado que "con esa sumisión, Diego Conesa se ha convertido, por derecho propio, en el nuevo 'Don Tancredo' de la política regional, al ser incapaz de mover ni un dedo por su tierra con tal de no molestar a sus jefes en Madrid".

Con todo, desde el Partido Popular se ha reiterado "la exigencia para que el gobierno socialista declare la situación de emergencia en la comarca del Mar Menor, dotando de presupuestos a las actuaciones contempladas en el 'Plan Vertido Cero' y actuando de inmediato sobre las costas y ramblas de la zona, que, por imperativo legal, son de exclusiva responsabilidad estatal", ha concluido el senador.