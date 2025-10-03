PP denuncia que el Gobierno de Sánchez "empuja a los sanitarios a otra huelga" y lamenta que el PSRM les dé la espalda

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia (PPRM) ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha vuelto a empujar hoy a los profesionales sanitarios a otra huelga en contra del Estatuto Marco propuesto por la ministra de Sanidad" y lamenta que el PSOE de la Región de Murcia "les dé la espalda".

La diputada del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha calificado de "hipócrita el discurso del PSOE sobre la sanidad" porque cuando llega el momento de demostrar que pueden hacer algo, "en vez de posicionarse al lado de los profesionales sanitarios se ponen a las órdenes de su jefe Pedro Sánchez, con un silencio cómplice incomprensible".

Ante esta huelga, ha remarcado que el PP "apuesta por un Estatuto Marco consensuado con todos los profesionales del sistema sanitario", además de que debe contar "con financiación garantizada para ponerlo en marcha".

Además, ha defendido que "el Ministerio debe negociar las peticiones de los profesionales, en lugar de ocurrencias improvisadas de la ministra de Sanidad que solo conducen al conflicto permanente, como el hecho de que todo el personal sanitario atienda a los pacientes en las lenguas oficiales de cada Comunidad".

Ruiz Jódar ha recordado que "han sido numerosas las iniciativas impulsadas desde el PP exigiendo al Gobierno de España que reaccione de una vez por todas ante este delicado contexto con el fin de habilitar las medidas oportunas para revertir esta realidad".

A pesar de esto, "el Ministerio de Sanidad no ha puesto en marcha ni una sola medida para paliar el déficit de médicos, lo que está generando un problema cada vez mayor y situado al borde del colapso a nuestro sistema sanitario".