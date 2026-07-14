El PP denuncia la "impunidad" de las narcolanchas en la Región y acusa al delegado del Gobierno de "no hacer nada"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola - PARTIDO POPULAR

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha denunciado este martes que "las narcolanchas operan con total impunidad en las costas de la Región de Murcia, pero el delegado de Pedro Sánchez en la Región Francisco Lucas sigue sin hacer nada".

"Lo hemos visto recientemente en El Portús, a donde, a plena luz del día, y ante la mirada atónita de los veraneantes, llegaba una lancha y, poco después, cuatro personas, con el rostro cubierto, subían bidones a la embarcación", ha apuntado.

Según ha explicado Guardiola, "el señor Lucas debería saber que ser delegado del Gobierno no consiste solo en sacarse la foto y posturear, ni mucho menos en utilizar los recursos de la delegación para hacer oposición al Partido Popular y al Gobierno regional".

"Bien al contrario, supone una gran responsabilidad y asumir sus competencias, entre ellas velar por las libertades y la seguridad de los ciudadanos de la Región", ha apostillado.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha precisado que "llevamos tiempo exigiendo desde el PP al Gobierno de España más medios y recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra las mafias de la droga en el litoral de la Región, pero no hemos obtenido respuesta alguna".

Guardiola ha puntualizado que "tras haber hecho frente en los últimos años fundamentalmente al tráfico de seres humanos, a través de los desembarcos de pateras, ahora en las costas de la Región de Murcia nos enfrentamos al reto del narcotráfico, al que la Policía Nacional y la Guardia Civil combaten en inferioridad de condiciones frente a unas mafias que cuentan incluso con más y mejores medios".

Además, la portavoz del PPRM ha sostenido que "desde el PP le exigimos en su momento al delegado de Sánchez que pusiera fechas y partidas presupuestarias a la mejora de los recursos con los que nuestros agentes deben enfrentarse a estas mafias".

"Sin embargo, el señor Lucas solo está pendiente de cumplir la última orden de Moncloa o Ferraz para tapar la corrupción que asola al jefe Sánchez", ha lamentado.

"Frente a un delegado del Gobierno que abandona a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y no les dota de más recursos humanos y materiales, el presidente Fernando López Miras ha puesto en marcha la estrategia 'Región de Murcia', con más medios y más policías locales para reforzar la seguridad de los ciudadanos", ha agregado Guardiola.