PP destaca que la figura de Cerdá "es igual de relevante y respetada imputación o sin imputación" y respeta su decisión

Publicado 26/02/2015 14:45:26 CET

Considera que no hay relación entre la decisión política de Cerdá y su situación judicial, imputado en 'Novo Carthago'

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Región de Murcia, Víctor Martínez, ha dejado claro este jueves que la figura del ya ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, "es igual de relevante, igual de respetada, imputación o sin imputación".

Preguntado sobre si cree que hay relación entre la decisión política de Cerdá y su situación judicial, al encontrarse imputado en el caso 'Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística, Martínez ha expresado su convencimiento de que no, y ha recordado los "motivos personales" esgrimidos por Cerdá, a los que ha mostrado su respeto y reconocimiento de su trabajo durante 16 años.

En una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PP para expresar "su respaldo a ésta y cuantas decisiones tome Cerdá, porque se lo ha ganado y si hay alguien de quien no debemos cuestionar nada es de Cerdá", el portavoz de los 'populares' murcianos ha reconocido que nunca esperan dimisiones de nadie "y mucho menos de alguien que probablemente represente como nadie lo que es la esencia del PP de la Región y del trabajo, reconocimiento y respeto de la sociedad, como es el caso de Cerdá; ese respeto mayúsculo que desde el PP le transmitimos".

De esta forma, el Gobierno regional se quedaría sin imputados, a lo que Martínez ha contestado que no cree que "sea lo que más le preocupa a la sociedad que el Ejecutivo tenga o no tenga imputados". "No podemos vulnerar la presunción de inocencia e intentar torcer el Estado de Derecho y el sistema democrático para intentar culpabilizar a alguien sobre el que todavía no se ha demostrado que es o no es culpable", sostiene.

Martínez ha aventurado que el sucesor de Cerdá tendrá el listón "muy elevado" y ha eludido pronunciarse sobre las especulaciones que circulan y que justificarían la dimisión de Cerdá, recordando que el PP ya está acostumbrado a que en esta Región "siempre van a aparecer y siempre en un periodo preelectoral en el que nos encontramos".

Así, ha destacado su apoyo y reconocimiento a la figura de Cerdá, porque "nadie mejor que él ha representado la defensa de los intereses del sector agroalimentario en la Región".

"Representa una lucha constante por la defensa de unos intereses que nos unen a todos los murcianos", ha sostenido Martínez, con un "gracias a Antonio, su trabajo durante 16 años con todo el sector" y que hace que hoy Murcia "sea un referente mundial en reutilización, gestión y aprovechamiento de recursos hídricos".

Y es que, ha destacado, "todo este trabajo, dedicación y convicción personal merecen del reconocimiento que hoy desde el PP y hoy toda la sociedad murciana sabrá reconocer en la figura de Cerdá por su trabajo durante 16 años, dedicados a dar lo mejor de sí por un sector que es emblema de la Región".

"Europa y España conocen a Murcia como la huerta de Europa, del mismo modo que cuando los ciudadanos españoles miran a Murcia reconocen nuestra necesidad de agua y el trabajo incesante realizado por la Consejería y el Gobierno por traer los recursos hídricos de donde sobran a donde hacen falta", ha expuesto Víctor Martínez.

Preguntado sobre si ven algo raro en su salida, asegura que lo único que ven es que Cerdá "ha trabajado durante 16 años por esta región y ha decidido, por motivos personales" poner fin a su etapa como consejero. Ha expresado su respeto por esta decisión y "todo lo demás entra en el terreno de las especulaciones e intereses partidistas que algunas formaciones políticas se han aventurado a avanzar".