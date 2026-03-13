El PP destaca que el Gobierno regional reduce la lista de espera en dependencia "asumiendo el 75% del coste del sistema"

La diputada regional del Partido Popular Maruja Pelegrín - PP

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Maruja Pelegrín, ha destacado "el esfuerzo económico del Gobierno de la Región de Murcia para reforzar el sistema de dependencia", que en 2025 alcanzó un gasto total de 358,4 millones de euros, de los que la Comunidad asumió más de 270 millones, es decir, "el 75 por ciento del total, mientras que el Gobierno de España aportó únicamente 88 millones, el 24 por ciento, cuando debería financiar el 50 por ciento".

Pelegrín ha subrayado que, "pese a esta infrafinanciación, el Ejecutivo regional continúa mejorando la atención a las personas dependientes y ha logrado reducir en 839 personas la lista de espera para la valoración de dependencia respecto a febrero del año pasado".

"Además, el tiempo de espera para obtener la resolución de grado se ha reducido en 15 días en el último semestre, gracias a las medidas impulsadas por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para agilizar la tramitación de expedientes", ha añadido.

Durante 2025, 12.780 personas fueron valoradas por primera vez, lo que supone más de un 20 por ciento más que en 2024, y más de 7.000 ciudadanos comenzaron a recibir una prestación o servicio. Asimismo, más de 1.100 personas fueron valoradas por la vía de urgencia, resolviendo estos casos prioritarios en menos de tres meses.

La diputada del PP también ha destacado "la inversión del Gobierno regional para mejorar la gestión del sistema, con cerca de 1,2 millones de euros destinados a reforzar los servicios sociales municipales, contratar trabajadores sociales y adquirir equipos informáticos que permitan agilizar la elaboración de informes".

Actualmente, el sistema regional de dependencia cuenta con 66.700 prestaciones activas que benefician a 50.287 personas en la Región de Murcia. En este sentido, Pelegrín ha reclamado al Gobierno de España "una financiación justa para la dependencia", y ha recordado que desde 2018 el Ejecutivo central adeuda a la Región de Murcia más de 600 millones de euros, una cantidad que, según ha señalado, "permitiría seguir reforzando la atención a las personas más vulnerables y mejorar aún más los tiempos de respuesta del sistema".