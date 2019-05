PP dice que Cs es un contenedor de tránsfugas y critica que Franco dé lecciones de centro y no responda a pucherazo

Publicado 03/05/2019 14:11:11 CET

Asegura que cuando el PP "se pierde en debates estériles no gana nada" y advierte que "si nos dedicamos a vivir del recuerdo no nos irá bien"

MURCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del GPP, Víctor Martínez, ha criticado que la candidata de Cs a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Franco, "dé lecciones de centro cuando aún no ha respondido a la pregunta sobre el pucherazo con el que ha llegado a ser candidata".

Martínez se ha dirigido a aquellos que "pretenden darnos lecciones en los primeros días de precampaña autonómica" y ha criticado, al hilo, que ningún dirigente de CS "dé explicaciones de lo que sucede en juntas de otros municipios, en los que han dimitido en pleno todas y cada una de sus ejecutivas, porque han impuesto al candidato desde la sede central".

Considera, por ello, que Ciudadanos "es el partido tránsfuga de este país por antonomasia, un contenedor de tránsfugas, por lo que no nos den lecciones quienes no pueden darse lecciones a sí mismos" ha afirmado.

De manera que desde las filas 'populares' se denunciarán "aquellas contradicciones que encontremos en el resto de formaciones políticas, porque es nuestra obligación". "No se puede engañar a los ciudadanos y hay partidos que le están omitiendo la verdad, ya que no se puede presumir de ser el más limpio y luego comprobar que hay hasta seis juntas locales que han dimitido y una candidata regional que ha llegado de una forma dudosa con una denuncia en los juzgados", en referencia a Franco.

No obstante, también ha reconocido que el PP se ha "equivocado", ya que, de no ser así, "no hubiéramos perdido tal cantidad de diputados y todos sabemos dónde hemos fallado y nos hemos puesto a trabajar para corregir esos errores". "Cuando nos perdemos en debates estériles no ganamos nada, siempre hemos ganado desde el centro", ha defendido Martínez, quien ha dejado claro que "si nos dedicamos a vivir de la nostalgia y el recuerdo al PP no le irá bien".

Ha defendido, en esta línea, el proyecto que abandera el PP, "defendiendo el sentido común y la normalidad y que no engaña a nadie y eso no entiende de ideologías y poderes".

"Nos presentamos con una mochila llena de propuestas y salimos a ganar el partido", ha asegurado el portavoz del GPP, que ha señalado, no obstante, que el 27 de mayo "será el día en que tengamos que hablar de pactos y en base a las distintas mayorías que se conformen, será el momento de sentarnos con unos y con otros".

Aunque ha dado por seguro el pacto que alcanzará la formación de Albert Rivera con Pedro Sánchez y "el resto del tablero se lo repartirán en aquellas comunidades donde PSOE y Cs puedan sumar".

No obstante, ha afirmado que el PP "está más vivo que nunca y lo vamos a demostrar el próximo 26 de mayo". "Nos comprometimos a mejorar la vida de los ciudadanos y lo hemos hecho", ha añadido, para recordar que el Partido Popular "ha transformado en hechos sus promesas electorales".

Para Martínez, "con la campaña electoral llega el momento de hablar de los problemas y las soluciones que demandan los ciudadanos", porque, ha vaticinado, si el PSOE gobierna, "ya han anunciado Diego Conesa y Pedro Saura que volverán a imponer el impuesto de Sucesiones y Donaciones que ha eliminado el Partido Popular".

"Los murcianos rechazan las políticas de extrema izquierda", ha insistido para señalar que la campaña del PP "será en positivo, que no esperen ni enfrentamiento, ni acritud sino propuestas para mejorar la vida de las personas".

ACEPTA QUE LÓPEZ MIRAS NO HAYA CONTADO CON ÉL

Preguntado sobre cómo valora que el presidente López Miras no haya contado con él en la lista a la Asamblea, reconoce que hacerla "no es fácil, es tremendamente complicado", pero ha dejado claro que siempre estará ahí. "Tuve claro que la política tiene un inicio y un final, esto no es eterno", ha dicho el portavoz del GPP, para después advertir que si se queda es para cambiar las cosas.

"El presidente Fernando López Miras ha entendido que no debo formar parte de esa candidatura y lo acepto; ha conformado un equipo capacitado para asumir una responsabilidad en la próxima legislatura", ha señalado Víctor Martínez, quien vaticina que tendrá suerte en las elecciones, porque "volveremos a ganar las elecciones".

A partir de ahí, ha explicado, "se puede actuar de múltiples formas, ya que en política, cuando uno no está de acuerdo con el proyecto con el que inició su andadura, tiene dos opciones: o marcharse a su casa o quedarse para cambiar esas cosas que no le gustan; una tercera opción es la de Cs, que recoge a los cabreados y agraviados que, en algún momento, no han visto cumplidas sus expectativas personales y terminan formando parte de ese partido tránsfuga".