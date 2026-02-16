El PP exige al Gobierno central quintuplicar la capacidad de Camarillas para evitar la pérdida de agua - PP

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Antonio Luengo ha reclamado al Gobierno de España la ejecución "inmediata" de las infraestructuras hidráulicas clave para incrementar las reservas en la cuenca del Segura y proteger al regadío regional. Ha exigido recrecer la presa de Camarillas para aumentar su capacidad hasta los 180 hectómetros cúbicos y ampliar la tubería que conecta el Talave con el Cenajo.

Luengo considera "imprescindible" ampliar la presa de Camarillas, para así almacenar mayores volúmenes de agua en episodios de lluvias intensas, reducir el riesgo de inundaciones y reforzar la seguridad hídrica para el sector agrícola, han informado desde el partido.

"El único responsable de esta situación es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su negativa reiterada a ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias", ha afirmado Antonio Luengo.

"En menos de dos semanas se han desembalsado más de 30 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo anual de 6.000 hectáreas de regadío", ha lamentado el senador, "una situación que se podría haber evitado con infraestructuras adecuadas como el recrecimiento de la presa de Camarillas o la mejora de la conexión Talave-Cenajo".

Luengo ha señalado que el regimen de funcionamiento de la cuenca del Segura se caracteriza por la gestión conjunta y maximizada de recursos escasos, por lo que "resulta lamentable que el Gobierno central no ejecute las obras necesarias para incrementar su capacidad de almacenamiento y optimizar su gestión".

CONEXIÓN TALAVE-CENAJO: UNA INFRAESTRUCTURA CLAVE PENDIENTE

Asimismo, desde el PP han reclamado la ampliación urgente de la conexión entre el Talave y el Cenajo hasta alcanzar al menos los 30 metros cúbicos por segundo, frente a los apenas 6 metros cúbicos por segundo actuales.

"Solo en las últimas lluvias, el Talave ha desembalsado más de 35 metros cúbicos por segundo por razones de seguridad. Con una conexión adecuada, la mayor parte de esos caudales podrían haberse derivado al Cenajo, evitando así desembalses de mayor volumen en Camarillas", ha asegurado el parlamentario.

Además, "con un funcionamiento correcto del canal principal de la margen izquierda, el agua podría haberse almacenado más agua en el embalse de La Pedrera. Sin embargo, pese a los importantes desembalses registrados en cabecera, apenas se han podido almacenar 10 hectómetros cúbicos", ha afirmado el senador.

Luengo ha denunciado que la reciente avería en una de las tuberías del canal principal del trasvase a su paso por Orihuela "no es fruto de la casualidad, sino de la falta de inversión en mantenimiento por parte del Gobierno central". Esta situación ha limitado "gravemente" la capacidad de almacenamiento en La Pedrera y, por ello, "es urgente de invertir en infraestructuras hídricas", ha señalado.

AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE TODAS LAS PRESAS DE LA CUENCA

"Ante la opacidad mostrada por el Gobierno central en la gestión de su mantenimiento, exigimos una auditoría externa e independiente que permita conocer el estado real de estas infraestructuras y determinar qué actuaciones son necesarias para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento", ha concretado Luengo.

El senador ha insistido en que "la Región de Murcia no puede permitirse perder agua por falta de previsión, inversión o mantenimiento, especialmente en la cuenca con mayor estrés hídrico de Europa".