El PP exige al Gobierno de España "descargar urgentemente" el acuífero" del Campo de Cartagena

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exigido al Gobierno de España la descarga "inmediata y urgente" del acuífero cuaternario, situado en el Campo de Cartagena, "cuya presión descontrolada se ha convertido en el principal elemento de desestabilización del Mar Menor".

Desde el PP han apuntado que, tras haber recibido más de 100.000 litros por segundo de agua dulce y arrastres durante el paso de la dana 'Alice' por la Región, "el acuífero sigue introduciendo toneladas de nutrientes días después de la finalización de las últimas lluvias intensas por todo el frente litoral, especialmente en la zona sur del Mar Menor", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Por esto, han señalado, "cada día que pasa sin actuar entra al Mar Menor agua dulce cargada de nutrientes, por culpa de la inacción y la incapacidad del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez para rebajar el acuífero".

Los 'populares' han asegurado que desde el Gobierno de España "intentan desviar la atención hablando de otros temas" y no de "lo verdaderamente grave", en referencia a los cortes de agua potable en los municipios afectados por la avería de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Además, han apuntado que si el nivel freático fuera bajo "hubiera podido absorber parte de esas lluvias sin afectar al ecosistema".

Por esto piden al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "que deje de actuar como portavoz de Sánchez y empiece a defender a la Región de Murcia, exigiendo la descarga del acuífero, la construcción de los filtros verdes, que prometieron hace cuatro años, y la puesta en marcha inmediata de las infraestructuras contra inundaciones que lleva años sin ejecutar".

Desde el Partido Popular, han asegurado que llevan "años instando al Ministerio a que asuma sus competencias, que son las del control del acuífero y las ramblas, y tome medidas para rebajar el nivel del freático y actuar en la rambla del Albujón".

"El PSOE quiere hacer creer que en 10 meses se van a gastar 540 millones que no han sido capaces de gastar en 4 años. El Mar Menor no necesita más cortinas de humo, sino soluciones y acción inmediata", han concluido.