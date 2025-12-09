El PP exigirá al MITECO que aclare el protocolo seguido durante la dana en la gestión las compuertas del trasvase

El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo - PP

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha anunciado que el PP exigirá explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sobre el protocolo seguido durante la dana 'Alice' del pasado mes de octubre, en la gestión de las compuertas del trasvase Tajo-Segura cuando el agua estaba a punto de desbordar.

Lo hará, sumándose así a la petición del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, a través de una moción en la Asamblea Regional y mediante la comparecencia solicitada por el PP en el Senado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea. En la Cámara Alta también tendrán que dar explicaciones el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales.

"Queremos saber si esa decisión fue técnica o política y, en su caso, quién dio la orden de mantener cerradas las compuertas cuando el agua estaba a punto de desbordar", ha señalado Albaladejo, que ha asegurado que fueron los vecinos de El Mirador quienes alertaron de la situación, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Albaladejo ha asegurado que el PP "buscará respuestas y exigirá responsabilidades si se confirma que la gestión de las compuertas del Trasvase fue condicionada por decisiones políticas y no por cuestiones técnicas". "Los vecinos merecen saber la verdad", ha detallado.

De esta forma, ha criticado que la gestión del Ministerio "volviera a poner en evidencia la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno de Pedro Sánchez en situaciones de emergencia". "El Trasvase depende directamente del Ejecutivo central, y la inacción de esa noche demuestra que se puede y se debe hacer mucho mejor", ha recalcado.

El parlamentario ha afirmado que una parte muy importante de los daños podría haberse evitado "si el Gobierno de España hubiera cumplido con su obligación de ejecutar las obras necesarias para contener el agua en las zonas altas de las ramblas".

"No podemos seguir permitiendo que cada vez que llueve nuestros vecinos miren al cielo con miedo e incertidumbre", ha afirmado. "Pedro Sánchez ignora nuestras demandas, y al final quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos", ha añadido