PP Murcia recuerda que ya presentó la nueva la flota de vehículos y maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria en marzo

MURCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que PSOE y Ciudadanos "se ponen en evidencia una vez más y dejan entrever su única estrategia, que es conseguir noticias a consta del trabajo llevado a cabo por el Partido Popular, plagiando los mismos proyectos e iniciativas".

"Hoy han presentado por segunda vez la nueva flota de vehículos de limpieza viaria, una acción que ya ha llevado a cabo el Partido Popular y los grupos políticos de la izquierda, más Ciudadanos, han criticado constantemente y se han opuesto de forma rotunda", dice.

El PP, recuerda, "presentó una semana antes de la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia la nueva flota de vehículos y maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria, compuesta por 250 vehículos que se caracterizan por ser más versátiles, eficientes y menos ruidosos, los cuales estaban previstos para hacer frente a la COVID-19".

Mario Gómez "se negaba en plena pandemia que no autorizáramos la renovación de la flota, cuando es un servicio esencial, por higiene y por la seguridad de todos los vecinos y ahora se apunta el primero a esta presentación. Esto es una muestra más de su incoherencia, que no son de fiar y que durante este tiempo no han pensado ni en Murcia ni en los murcianos", ha destacado Rebeca Pérez.

Esta iniciativa "deja patente que el nuevo gobierno solo acierta cuando hace lo que el Partido Popular le indica. El nuevo gobierno continúa plagiando y presentando los proyectos que ya ha puesto en marcha el PP".

Según Pérez, "continúan perdidos, a remolque y apropiándose de proyectos ya iniciados. Esperamos que empiecen a trabajar pronto, Murcia necesita un gobierno estable, efectivo, con ideas claras y con capacidad de reacción. Hasta ahora, ninguna de esas necesidades las han cumplido".

El PP "sigue marcando la agenda del nuevo gobierno de La Glorieta. Un ejemplo de ello es que el PSOE ha perdido la memoria histórica y continúa con la propuesta del PP para convertir la Cárcel Vieja en un espacio multidisciplinar. También intentó ralentizar y paralizar las obras del jardín botánico de El Malecón, y hoy siguen en marcha gracias a la presión vecinal y del equipo de Ballesta para que se finalicen lo antes posible y se abran a todos los murcianos".

La Plaza Circular, un proyecto ejecutado por el PP, "ha sido sometida a una crítica constante por los grupos políticos de la izquierda, más Ciudadanos, y ya la están disfrutando los vecinos del municipio".

El tripartito de La Glorieta "también dio la espalda a las raíces huertanas al rebajar más de un 30% las ayudas a las Campanas de Auroros y el PP se reunió inmediatamente con ellos y presentó una moción al Pleno para reivindicar la importancia de esta seña de identidad murciana".