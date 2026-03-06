El PP "no permitirá" que el antiguo hospital Los Arcos "sea otra cosa que un hotel de calidad"

Archivo - El PP critica que "tras siete años castigando a la Región, Sánchez pretende engañarnos con maniobras de distracción" - PPRM - Archivo

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Carlos Albaladejo, ha rechazado hoy en la Asamblea Regional la propuesta de Vox para destinar la parcela del antiguo hospital Los Arcos de San Javier a un uso "indeterminado", como un centro comercial, y ha advertido que el Partido Popular "no permitirá ninguna iniciativa que suponga alejar ni un ápice el fin hotelero de la parcela". Lo ha hecho en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

"El PP de la Región de Murcia, con Fernando López Miras a la cabeza, y el PP de San Javier, con José Miguel Luengo al frente, no van a consentir que este espacio se convierta en otra cosa, que no sea un hotel de calidad, como ya lo fue en su origen", ha afirmado Albaladejo.

"Si Vox no tiene claro qué hacer con la parcela, es su problema, pero en San Javier lo tenemos muy claro: los vecinos quieren un hotel, no dúplex, ni apartamentos de lujo para unos pocos", ha añadido.

El diputado ha recordado que el Ayuntamiento de San Javier y la Administración regional han trabajado durante muchos años para enajenar el edificio con un único objetivo, "que se convierta en un hotel de cuatro o cinco estrellas, un motor económico como lo fue en el pasado". La parcela, ubicada en primera línea del paseo marítimo de Santiago de la Ribera, es un enclave privilegiado que requiere una inversión privada acorde con su potencial turístico.

"Los vecinos de San Javier no quieren torres de viviendas exclusivas; quieren un proyecto que beneficie a todo el municipio", ha subrayado Albaladejo. "El pueblo lo ha dejado claro en manifestaciones y plenos: exige un alojamiento que reactive la economía y el empleo, no un negocio inmobiliario para minorías u otra cosa", añade.

El parlamentario ha reprochado a Vox y al PSOE que ignoren esta demanda social: "No entendemos qué hace el PSOE apoyando una moción que contradice lo que su grupo ha votado en el Ayuntamiento. Si tienen otros intereses, que lo digan claramente, como hacemos nosotros".

Además, ha ironizado sobre la "solución" que propuso el PSOE en su momento: "Llegaron a plantear que el Ayuntamiento asumiera la construcción y gestión del hotel con el que estaban a favor".