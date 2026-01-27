El PP pedirá apoyo en las Cortes para garantizar un plan de recolocación y el futuro industrial de Sabic en Cartagena

Reunión de representantes del PP con el comité de empresa de Sabic - PPRM

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP solicitará apoyo en el Congreso y el Senado para garantizar "un plan de recolocación y el futuro industrial" de la compañía Sabic en Cartagena (Murcia) tras el anuncio del cierre de su planta en este municipio, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El portavoz de la Comisión de Industria y Turismo de la Cámara Baja, Francisco Conde, ha afirmado que su partido pondrá en marcha de manera inmediata "las actuaciones parlamentarias necesarias" con la intención de "garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo".

"Identificaremos cuál es la situación de los trabajadores para poner en marcha las soluciones que permitan la continuidad de los empleos", ha recalcado Conde.

Para ello, ha insistido, es necesaria la "implicación de todas las administraciones, particularmente del Gobierno central", porque el objetivo es "establecer cuantos mecanismos sean necesarios para garantizar los puestos de trabajo".

Así lo ha anunciado Conde tras mantener este martes en Madrid una reunión con los representantes del comité de empresa de la multinacional Sabic, junto a diputados y senadores de su partido.

En el encuentro, los asistentes han abordado la situación que atraviesa la factoría de plásticos ubicada en La Aljorra (Cartagena) y han destacado la "incertidumbre" que afecta a cientos de familias tras el anuncio, el pasado 9 de enero, del cierre de la planta Lexan 1.

El diputado del PP Juan Luis Pedreño ha recordado que "ya en diciembre de 2023, el PP inició, junto a los representantes de los trabajadores de Sabic, una ronda de reuniones y actuaciones parlamentarias en ambas Cámaras. Entonces, fueron registradas y debatidas mociones en el Senado y proposiciones no de ley en el Congreso que tuvieron el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios".

En esas iniciativas, el PP instó al Gobierno de España a reunirse con la empresa, ofrecer garantías de apoyo a esta industria estratégica y reclamar inversiones e innovación en la fábrica, tras el cierre de la segunda de las cuatro plantas de la compañía en Cartagena.

DESPIDOS PACTADOS

Pedreño ha incidido en que, "a pesar de las actuaciones del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo", reclamando a la compañía un plan social, un plan de recolocación y despidos pactados, S"abic no ha ofrecido garantías en ese sentido".

Además, ha denunciado que "existe una preocupante falta de transparencia sobre el futuro de los trabajadores y de la propia planta".

Durante la reunión, los representantes de los trabajadores han trasladado la "angustia e incertidumbre" de las familias afectadas por el anuncio de cierre, así como la "preocupación" del resto de la plantilla de la planta de Compounding, que "podría ser la siguiente en cerrar si no se logra frenar esta situación".

En el encuentro también ha participado el concejal de Empleo, Formación y Contratación de Cartagena, Álvaro Valdés, quien ha anunciado que desde el Ayuntamiento "haremos todo lo posible para que estos trabajadores tengan un mejor futuro si, desgraciadamente, Sabic decide llevar a cabo aquello que ha planteado".

Valdés ha dicho que se creará una mesa de trabajo con los trabajadores para poner en marcha soluciones consensuadas y ha pedido a la empresa "transparencia" con el fin de que "todos juntos podamos ayudar a estos trabajadores en la difícil situación que están atravesando".

En el encuentro han participado los diputados por la Región Murcia Juan Luis Pedreño, Isabel Borrego, Violante Tomás y Miriam Guardiola, y el senador autonómico José Ramón Díez, así como el presidente del comité de empresa de Sabic, Pascual Sánchez, y delegados sindicales de CCOO, CSIF, UGT y STR.