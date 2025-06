El PP remarca que el acuerdo con Vox para desbloquear los Presupuestos aportará "estabilidad económica y política"

Vox dice dar este paso porque la Región está "al borde del colapso" y advierte que "no les temblará el pulso" si se incumple el acuerdo

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, se ha mostrado muy satisfecho tras la firma del acuerdo de Presupuestos de 2025 con Vox, porque aportará "estabilidad política y económica a la Región". "Nuestra responsabilidad es tener los mejores presupuestos y nuestra voluntad, que estén aprobados en julio", ha asegurado.

En la rueda de prensa tras la firma del acuerdo, Segado ha destacado que el acuerdo aportará "estabilidad" tras un proceso de negociación que se ha prolongado "más de lo esperado", circunstancia que ha atribuido a una responsabilidad compartida. "Veníamos diciendo que siempre que se mirara el interés exclusivo de la Región de Murcia, habría acuerdos", ha manifestado.

El portavoz 'popular' ha subrayado que el objetivo principal es "seguir liderando el crecimiento económico, la creación de empleo, impulsar nuevas inversiones y reforzar servicios como sanidad, educación y políticas sociales". "Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad", ha enfatizado.

Entre los puntos del acuerdo, ha destacado el compromiso de iniciar un proceso que lleve a "intentar revisar la ley del Mar Menor" antes de octubre de 2025, aunque ambos partidos mantienen como "línea roja" no dar "ni un paso atrás en la protección del ecosistema".

El portavoz del PP ha puesto en valor que la Ley del Mar Menor "ha demostrado su utilidad" porque la laguna salada está hoy "mejor que hace dos años", pero ha señalado que todas las formaciones políticas coinciden en que esa Ley "se puede mejorar" y, de hecho, todas han presentado reformas.

Segado ha criticado la situación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "gobierno en descomposición" y "acorralado por la corrupción". "En toda la legislatura no han presentado unos presupuestos", ha señalado en contraste con la gestión del Partido Popular en la Región de Murcia.

Sobre la situación financiera de la Región, ha reconocido que es "dura" pero ha remarcado que el Presupuesto de 2025 "ayudará a mejorar". Sin embargo, ha considerado que "lo que ayudaría más sería la reforma del sistema de financiación autonómica" porque "somos la comunidad peor financiada de toda España, la que menos fondos recibe para prestar servicios".

En materia de inmigración, ha subrayado que la voluntad es cumplir el acuerdo "al 100%" pero ha advertido que "nunca se puede extender más allá de las competencias que tenemos y que yo recuerde no dicen nada de devoluciones".

Así, ha reiterado el "rechazo frontal a las políticas migratorias de Pedro Sánchez" que "favorecen la inmigración ilegal porque tienen un efecto llamada" y ha señalado que el acuerdo incluye una cláusula de "retorno voluntario de inmigrantes". "No queremos que un fugado de la justicia desde Waterloo determine cuántos inmigrantes van a cada comunidad" en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.

Respecto al modelo de acogida de menores inmigrantes, ha defendido "prescindir cada vez más del acogimiento masivo en grandes centros" y la transición hacia un modelo "más familiar". "Queremos tender al modelo que recomiendan todos los expertos internacionales, las Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo", ha explicado.

Para finalizar, Segado ha pedido elecciones generales anticipadas, argumentando que "el nivel de degradación de las instituciones con el Gobierno de Sánchez es insoportable". "En cualquier democracia moderna, esto habría sido causa más que suficiente para convocar elecciones", ha sentenciado.

VOX: "RIESGO DE COLAPSO ABSOLUTO"

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha lamentado que la Región de Murcia "está al borde del colapso definitivo", lo que ha achacado al "peor presidente de la historia de España, Pedro Sánchez, que está preocupado solo por mantenerse en la Moncloa y tapar todos los casos de corrupción presuntos que giran a su alrededor".

Asimismo, ha criticado que la Región "está al borde del colapso también por la gestión del Partido Popular", que "lleva 30 años gobernando esta región" y que "no tiene ideas, no tiene proyectos y no sabe gestionar los problemas".

Ante esta situación de "colapso", ha enfatizado que Vox ha dado un "paso adelante" condicionando los Presupuestos de la Comunidad marcando unas determinadas líneas que permitan a su partido "cumplir su palabra".

Martínez Alpañez ha explicado que el acuerdo contempla "modificar definitivamente la ley del Mar Menor en octubre de 2025", un compromiso que consideran "fundamental" para los municipios ribereños porque "ya no admite más rodeos; hay que ponerse las pilas".

Entre las principales medidas, el diputado regional de Vox ha destacado la creación de un fondo de contingencia para agricultores de secano y regadío y ha considerado "incomprensible" que no existiera hasta ahora en una región eminentemente agrícola". Además, ha puesto en valor la reducción de impuestos para "favorecer a las familias".

El acuerdo incluye también el retorno de proyectos que Vox había dejado "encima de la mesa" cuando abandonó el Gobierno regional en julio de 2024, como la construcción de centros de formación profesional en Yecla y Cartagena, y la extensión del tranvía al área metropolitana de Murcia.

En materia de inmigración, ha puesto en valor que Vox ha conseguido el compromiso de cerrar el Centro de Menores de Santa Cruz y establecer partidas para "facilitar el retorno de todos los ilegales a sus países de origen", con la realización de pruebas médicas para verificar la edad de quienes se "autoperciben menores". "Donde mejor están los menores es en su casa, con sus padres", ha zanjado.

El portavoz ha subrayado que "Vox es un partido con vocación de gobierno" y que su objetivo es "aportar soluciones a las personas y familias de la Región de Murcia", ante un escenario que consideran "prácticamente de colapso".

Martínez Alpañez ha insistido en que el acuerdo recoge "todas las propuestas" de su formación, aunque ha matizado que "no es un presupuesto de Vox, sino del Partido Popular", y que cuando su partido gobierne, el presupuesto "será totalmente distinto".

La reducción de subvenciones a patronal y sindicatos, la eliminación de "cualquier tipo de contenidos ideológicos" en las aulas y dotar de nuevas herramientas a la policía local son otras de las medidas incluidas en el acuerdo, según el portavoz adjunto de Vox.

El diputado regional de Vox ha manifestado que su grado de satisfacción pasa "a un segundo plano" ante la necesidad de "garantizar que la gente pueda seguir viviendo y ganándose el pan" en la Región de Murcia ante una situación de "colapso".

Finalmente, ha advertido que si el Partido Popular no cumple el acuerdo, "no les temblará el pulso para acometer las acciones que consideren oportunas", y ha reiterado que "con Vox no se juega".