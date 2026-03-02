El PP repetiría como ganador en las elecciones con 19 escaños y Vox consolidaría la segunda posición, según el Cemop

Distribución de los escaños según el Barómetro del CEMOP - EP

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular repetiría como ganador de las elecciones autonómicas en la Región de Murcia con 19 escaños y un 37,7% de estimación de voto, Vox consolidaría la segunda posición con 12 diputados y un 25,7%, el PSOE quedaría como tercera fuerza con 12 escaños y un 24,1%, mientras que Podemos-IU-AV mantendría sus 2 escaños en el parlamento regional, según el Barómetro de Invierno del CEMOP, presentado en la Asamblea Regional.

El estudio, realizado entre el 20 de enero y el 6 de febrero de 2026 sobre una muestra de 820 entrevistas, apunta a un escenario de estabilidad respecto al otoño, pero confirma la reordenación detectada tras el verano, con una competencia estructuralmente abierta en el espacio de la derecha.

De celebrarse ahora los comicios, el PP perdería dos escaños respecto a los 21 logrados en mayo de 2023 y se quedaría en 19; Vox pasaría de 9 a 12 diputados; el PSOE bajaría de 13 a 12, y Podemos-IU-AV mantendría 2 escaños. La participación estimada se situaría en el 65,5%.

VOX CRECE A COSTA DEL PP

El Barómetro señala que el PP registraría una transferencia bruta de unos 43.000 electores hacia Vox y acumularía cerca de 50.000 votantes propios indecisos. Aunque compensaría parcialmente con captaciones de otros partidos y nuevos votantes, el saldo neto estimado sería negativo en torno a 52.000 votos respecto a 2023.

En el caso del PSOE, el barómetro apunta a una pérdida de alrededor de 24.000 electores, repartidos casi por mitades hacia su derecha e izquierda, y a unos 45.000 votantes propios en situación de duda. Su saldo neto estimado sería negativo en torno a 29.000 electores.

Vox, por el contrario, acumularía más de 85.000 captaciones brutas desde 2023, procedentes del PP y de nuevos votantes o antiguos abstencionistas, y registraría un saldo neto positivo superior a 60.000 electores.

El bloque de la derecha en la Región se situaría entre el 61% y el 64% del voto válido y entre 30 y 32 escaños, con una relación "sustitutiva asimétrica" entre PP y Vox, por lo que el crecimiento de uno se produciría fundamentalmente a costa del otro.

AUMENTO EL RECHAZO AL PSOE

En la escala de probabilidad de voto, el dato más llamativo es el incremento del rechazo al PSOE. En ese sentido, el porcentaje de personas que aseguran que con toda probabilidad no votarían al PSOE pasa del 53,3% en verano y 51,1% en otoño al 62,7% en invierno, 11,6 puntos más.

Además, Vox supera al PSOE en el tramo de alta probabilidad de voto, con un 26,9% frente al 16,4%.

Un 12,2% de los encuestados declara una alta probabilidad de votar tanto al PP como a Vox, frente a solo un 1% que muestra esa doble predisposición entre PP y PSOE, lo que refuerza la idea de que la futura competición electoral se concentraría dentro del eje PP-Vox.

INMIGRACIÓN Y VIVIENDA, PRINCIPALES PREOCUPACIONES

En cuanto a los problemas que más preocupan a la ciudadanía, la inmigración se sitúa en primer lugar (12%), seguida de la vivienda (10,1%) y "los políticos y la política" (8,3%). El agua queda fuera de los diez primeros puestos.

En el plano político, el 31,2% valora como "buena o muy buena" la situación política regional, frente al 22,3% que la considera "mala o muy mala". En el ámbito nacional, solo un 7,9% la califica positivamente y un 64,3% la suspende.

Por su parte, la gestión del Gobierno regional obtiene un 30,1% de valoraciones positivas y un 43,9% de "regular", mientras que la del Gobierno de España recibe un 65,6% de opiniones negativas.

En cuanto a las valoraciones de los líderes políticos, Fernando López Miras es el dirigente regional mejor valorado, con un 4,9 sobre 10 y el único cercano al aprobado. A nivel nacional, ningún líder alcanza el 5. Pedro Sánchez obtiene un 2,4; Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, un 3,8; y Yolanda Díaz, un 2,7.