PP responde al PSOE que "la única solución al problema de la deuda es una reforma del sistema de financiación justa"

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha subrayado, en respuesta al PSRM, que "la única solución al problema de la deuda es una reforma del sistema de financiación que sea justa y equitativa, y no al dictado de los independentistas".

"Que el PSOE deje de confundir: al día siguiente de la quita de la deuda, la Región de Murcia continuaría siendo la peor financiada de España", ha criticado Martínez-Carrasco, que ha dejado claro que desde el PP y el Gobierno regional "llevamos mucho tiempo exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aborde la reforma de un injusto modelo de financiación, una demanda que no ha contado precisamente con el apoyo del PSOE de la Región".

Una reforma, a su juicio, que "debería hacerse de forma seria, con plazos y contando con todas las CCAA, y no negociando de manera bilateral con sus socios secesionistas como ha hecho Sánchez hasta ahora para garantizarse su permanencia en el poder".

Pedro Sánchez, lamenta, "ha tenido siete años para reformar el modelo de financiación, pero no ha querido tratar este asunto en ninguno de los Consejos de Política Fiscal y Financiera que se han celebrado en este tiempo, por lo que sus últimas declaraciones al respecto carecen de toda credibilidad".

Considera que al delegado de Sánchez en la Región "se le presenta ahora una oportunidad de demostrar que su prioridad es trabajar por la Región, y no utilizar la delegación del Gobierno para blanquear la imagen de Sánchez".

"Solo se tiene que poner del lado del Gobierno regional y exigir a su jefe Sánchez que se deje de anuncios vacíos y aborde en serio la reforma del actual sistema de financiación, pero buscando el acuerdo con todos y no el unilateralismo con el independentismo", ha añadido.

Y es que, ha destacado, el PSOE "debería arrimar el hombro de una vez en defensa de los intereses de la Región y dejar de sacar rédito político de un asunto que debería ser de Estado, como es la reforma del sistema de financiación".