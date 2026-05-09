El PP subraya que la propuesta de reforma de la Ley del Mar Menor es "fruto de escuchar a asociaciones y colectivos"

La diputada regional del Partido Popular María Casajús - PP

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, María Casajús, ha subrayado que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de reforma de la Ley del Mar Menor solo busca adaptar las sanciones a la norma estatal, una iniciativa "fruto de escuchar durante meses a asociaciones y colectivos de la Región de Murcia en la Comisión constituida al efecto en la Asamblea Regional".

En concreto, Casajús ha explicado que la modificación que defiende el PP "es un ajuste para adaptar la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal". "Por tanto, criticar nuestra propuesta implicaría también un rechazo a la norma estatal, pero, mientras se encuentre en vigor, debemos armonizar la ley regional con una normativa nacional que en 2020 no existía", ha añadido.

La parlamentaria autonómica ha aclarado al hilo que en la propuesta del PP "ni se modifican las restricciones ni las sanciones", sino que "se transpone el importe económico establecido en la ley 30/2022 de, 23 de diciembre, que fija un régimen sancionador en materia de uso sostenible de nutrientes en un marco general de aplicación a todo el territorio nacional".

"Las actividades en el entorno del Mar Menor seguirán estando controladas y el espacio natural seguirá siendo el más vigilado de Europa", ha resaltado Casajús, que ha hecho hincapié en que "lo que prohíbe hoy la Ley del Mar Menor lo seguiría estando". "No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España", ha incidido.

Casajús ha apuntado que "de 86 artículos, 12 disposiciones adicionales, ocho transitorias, nueve disposiciones finales, una derogativa y cuatro anexos, nuestra propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor solo afecta a un punto del articulado". "Por tanto, no es comparable con la reforma que propone Vox, que quiere modificar hasta 37 artículos, frente a solo uno por parte del PP", ha apostillado.

La diputada regional ha querido dejar claro que "el Partido Popular no apoyará las modificaciones de Vox, sino solo el ajuste propuesto desde nuestro Grupo Parlamentario". "Mientras Fernando López Miras y el PP gobiernen en la Región, no se va dar ni un solo paso atrás en la protección del Mar Menor, cuya defensa es innegociable", ha concluido.