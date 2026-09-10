El PP urge al Gobierno central a ejecutar las obras hidráulicas pendientes contra inundaciones en la Región

Archivo - El senador por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga - PP REGIÓN DE MURCIA - Archivo

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha denunciado este jueves que el Gobierno de pedro Sánchez "sigue ignorando los avisos de riesgo de inundaciones y no avanza en las obras de defensa para proteger a la población de la Región",s egún ha informado el partido en un comunicado.

Díez de Revenga ha advertido de que la meteorología da "innumerables avisos", como la tormenta registrada este miércoles en la Comunidad, y ha alertado del incremento de la temperatura en el Mediterráneo como potenciador de lluvias torrenciales.

"Que no hagan como en Ceuta, el apagón o Adamuz: están avisados, que luego no digan que esto no se veía venir", ha señalado el parlamentario 'popular', quien ha afirmado que "la próxima dana va a pillar al Gobierno socialista otra vez con los deberes sin hacer".

En este sentido, el parlamentario ha criticado la falta de ejecución de las infraestructuras hidráulicas contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 2015.

"No vale solo con hacer avisos y sálvese el que pueda: hay que hacer obras hidráulicas de defensa contra las inundaciones, presas y encauzamientos", ha argumentado Díez de Revenga, tras lamentar que el Ejecutivo central "arrastra los pies" para iniciar estas actuaciones.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES EN LA REGIÓN

Entre las actuaciones reclamadas para "proteger a personas y bienes", el senador ha citado la presa de la rambla de Tabala, el encauzamiento de la rambla de Viznaga, las presas de Béjar Torrecilla y Nogalte, en Lorca, el encauzamiento de la rambla del Albujón y el colector norte de Murcia.

A su juicio, se trata de proyectos "más que definidos" que requieren ser ejecutados "de una vez por todas". "Desde PP exigimos al Gobierno de España que haga caso a los avisos y ejecute de forma urgente las obras pendientes de defensa contra las inundaciones en la Cuenca del Segura", ha reclamado Díez de Revenga, quien ha instado al Ejecutivo central a "dejarse de ultraecologismos urbanitas de salón".