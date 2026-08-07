PPRM: "El crimen por violencia de género en Murcia evidencia fallos en el sistema de protección"

La portavoz 'popular' Miriam Guardiola - PP

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

"El crimen por violencia de género en Murcia ha vuelto a evidenciar fallos en este sistema de protección", ha explicado la portavoz del partido en la Región de Murcia Miriam Guardiola. El caso de la mujer asesinada anteayer, explica Guardiola, estaba registrado como "riesgo bajo" y había una orden de alejamiento, entre otras medidas de protección, que no han evitado el fatal desenlace.

La parlamentaria ha recordado que el Gobierno regional ya advirtió al Ministerio del Interior que los protocolos de valoración del riesgo del sistema Viogén necesitaban una revisión. "El Ministerio del Interior mantiene un sistema basado en un algoritmo, un mecanismo que presenta puntos ciegos, que no es lo suficientemente preciso para realizar una valoración adecuada", ha precisado.

Por ello, el Partido Popular vuelto a solicitar cambios y mejoras en los criterios de valoración para que se ajuste al riesgo real de cada mujer y les ofrezca las medidas que necesitan para estar protegidas. "El sistema debe ser dotado de más profesionales, que puedan analizar cada caso, porque es imposible que un cuestionario realizado de forma mecánica pueda detectar cualquier tipo de amenaza", ha detallado.

En lo que llevamos de año, 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. De éstas, 12 habían presentado una denuncia. "El sistema en el que habían confiado para garantizar su seguridad ha fallado, las medidas no les han protegido, en muchos de los casos por no existir una correcta evaluación del riesgo", ha evidenciado la diputada.

"Es por esto que reclamamos al Gobierno central que analice con detalle el sistema, que lo dote de más medios humanos y materiales para que sea eficaz, porque no está respondiendo al peligro al que se enfrentan las víctimas. Reclamamos más protección para las mujeres víctimas de violencia", ha concluido.