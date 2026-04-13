PPRM critica la falta de personal en Correos y demanda la contratación de 800 trabajadores para el verano en la Región

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Miriam Guardiola - PPRM

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Miriam Guardiola ha denunciado este lunes "la preocupante situación de falta de personal" en las oficinas de Correos de la comunidad y ha asegurado que estas operan con "apenas" el 60% de su plantilla debido a bajas y jubilaciones "no cubiertas".

Guardiola ha recogido las demandas de los sindicatos y ha solicitado la contratación de 800 trabajadores para el periodo estival con el fin de "poder prestar el servicio con garantías", según ha manifestado en una nota remitida por el PP.

"El objetivo es garantizar que todas las unidades puedan operar al 100% en los meses de mayor demanda y asegurar un servicio postal de calidad para ciudadanos y empresas", ha subrayado la parlamentaria al valorar las cifras de contratación de la campaña anterior, cuando se realizaron "en torno a 400 contratos".

Asimismo, ha calificado de "inaceptable" que la sociedad estatal conceda comisiones a sus altos cargos tras haber necesitado un rescate con dinero público y acumular, según los datos aportados por su grupo, más de 1.000 millones de euros en pérdidas en los últimos ocho años.

"Que sus directivos vayan a cobrar incentivos por objetivos es un auténtico despropósito y un insulto a los españoles", ha asegurado la diputada 'popular' tras registrar una batería de preguntas en el Congreso sobre la gestión de la empresa pública, dirigida por Pedro Saura.

El PP ha indicado que el beneficio de 14,4 millones de euros obtenido en 2025 responda una inyección estatal de 400 millones, por lo que ha considerado que "se premia con bonus a la dirección por unos resultados que dependen directamente del esfuerzo de todos los contribuyentes".

"Queremos saber quién ha decidido estos bonus, con qué criterios y cómo se justifica que se premie a la dirección mientras la empresa ha necesitado un rescate millonario", ha cuestionado Guardiola al reclamar "transparencia absoluta" sobre la situación económica de la compañía.

Además, la diputada ha advertido de que "el modelo de gestión de Correos bajo el Gobierno de Sánchez es claramente insostenible" al afirmar que la empresa ha dependido de "importantes aportaciones económicas del Estado para sostener su actividad".

"La prioridad debería ser garantizar un servicio postal eficiente y unas condiciones dignas para los trabajadores, no engordar la estructura directiva ni premiar a quienes han llevado a la empresa a esta situación", ha agregado la parlamentaria del PP.