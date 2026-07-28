El PPRM defiende que las listas de espera sanitarias mejoran pese a la "infrafinanciación" del Estado - PPRM

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP María Carmen Ruiz Jódar ha atribuido este martes la reducción de las listas de espera en el Servicio Murciano de Salud (SMS) al "esfuerzo inversor" y a las medidas impulsadas por el Gobierno regional, al tiempo que ha defendido que la atención de Urgencias está "plenamente cubierta" las 24 horas en el Área IX de Salud.

Ruiz Jódar ha asegurado que los últimos datos sobre listas de espera reflejan que los pacientes del SMS esperan menos tiempo para ser atendidos, pese a la "infrafinanciación" de la Región de Murcia, la falta de profesionales sanitarios y la gestión del Gobierno central, según ha informado el PPRM.

La parlamentaria 'popular' ha vinculado los resultados al incremento de la inversión sanitaria realizado por el Ejecutivo autonómico y al Plan de Choque contra las Listas de Espera Sanitarias, al que, según ha recordado, se han destinado más de 110 millones de euros desde 2023 y que contará con otros 20 millones.

Asimismo, ha afirmado que la sanidad murciana "ya es la mejor valorada por sus pacientes y usuarios de toda España", en alusión al último Barómetro Sanitario del CIS, que, según ha señalado, otorga una puntuación de 7,1 al sistema regional frente al 6,3 de la media nacional.