PPRM destaca que las políticas de López Miras sitúan a la Región de Murcia "a la cabeza del empleo y el crecimiento"

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, saluda a miembros de su partido en la celebración conjunta del Comité Ejecutivo y Junta Directiva Autonómica - PPRM

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, subrayó este miércoles, con motivo de la celebración conjunta del Comité Ejecutivo y Junta Directiva Autonómica del partido, que "las políticas de López Miras han situado a la Región de Murcia a la cabeza del empleo y del crecimiento económico".

Por el contrario, según Segado, "el balance del PSOE consiste en redadas, detenciones, encarcelamientos, procesamientos y denuncias de acoso sexual. Frente a ello a López Miras solo le ocupa y preocupa contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Región", informaron fuentes del PPRM en un comunicado.

Como ejemplo, el dirigente 'popular' ha destacado que "este año también hemos batido récords de empleo en la Región, superando por primera vez en la historia los 700.000 ocupados, y sigue bajando el paro por encima de la media nacional".

"Nuestra comunidad autónoma es además la segunda de toda España con mayor número de autónomos, un total de 106.000, y continuamos creciendo", ha añadido Segado, que también ha resaltado que "tras haber sido en 2024 la comunidad que más creció de España, las previsiones apuntan a que en 2025 incrementaremos el 3,3% nuestro PIB".

"Estamos ante la plasmación de políticas de apoyo al autónomo, medidas liberalizadoras consolidadas con la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, y también, frente a la asfixia fiscal del sanchismo, unas bajadas de impuestos que han supuesto un ahorro de 330 millones para los ciudadanos de la Región en 2025", ha agregado.

Al hilo, Segado ha apuntado que "frente a la política de bloqueo de la pinza PSOE-Vox, que han reforzado ya sin disimulo su estrategia de unir fuerzas contra el Partido Popular, el presidente López Miras garantiza la estabilidad política de la Región y su reputación como destino atractivo para invertir".

"Que nuestra región continúe a la cabeza del crecimiento y la creación de empleo es especialmente meritorio cuando seguimos sufriendo el continuo maltrato de un Gobierno sectario en materias como financiación, agua o infraestructuras", ha apostillado el vicesecretario.

A su juicio, "es un castigo que se ha acentuado con el nombramiento como delegado de Sánchez de Francisco Lucas, que, tras votar contra el Trasvase en el Congreso de los Diputados, permitió el entierro de la regeneración de la bahía de Portmán".

"A pesar de la infrafinanciación, López Miras realiza un gran esfuerzo para blindar y reforzar nuestro Estado del Bienestar", ha subrayado Segado, "invirtiendo 8 de cada 10 euros en Educación, Sanidad y políticas sociales", y con medidas como "la gratuidad de 3.000 plazas de 0 a 3 años", o el reciente anuncio de un nuevo hospital oncológico en La Arrixaca.

También ha incidido en que el PP "ha planteado soluciones a las principales preocupaciones de los ciudadanos frente a la inacción de Sánchez", como "la seguridad ciudadana, con la Estrategia 'Región de Murcia +Segura" o "la vivienda, con la ampliación del aval joven, o una Ley de Vivienda Asequible que esperemos que PSOE y Vox no vuelvan a boicotear".