PPRM exige al Gobierno actuaciones para frenar los 30 millones de litros diarios de agua dulce que entran al Mar Menor

La diputada regional María Casajús - PP

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM)ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno de la Nación que actúe de manera inminente para frenar los 30 millones de litros diarios de agua dulce cargada de nutrientes que llegan al Mar Menor.

La diputada regional María Casajús ha solicitado en esta moción la ejecución urgente del sistema de bombeo de la rambla del Albujón y la aprobación inmediata del programa de recuperación del acuífero del Campo de Cartagena, dos actuaciones clave para reducir una de las principales presiones estructurales que sufre el Mar Menor.

"Los datos oficiales del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Segura evidencian la gravedad de la situación", ha asegurado. Entre el 1 de octubre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, el volumen acumulado de agua que ha llegado al Mar Menor a través de la rambla del Albujón asciende a 6,35 hectómetros cúbicos, quintuplicando el registrado en el mismo periodo del año hidrológico anterior.

Actualmente se mantiene un caudal sostenido cercano a los 350 litros por segundo. "Una situación que constituye una anomalía hidrológica, ya que las ramblas son cauces de carácter torrencial que deberían permanecer secos salvo en episodios puntuales de lluvia", ha puntualizado la diputada.

El Partido Popular señala que la causa principal de este caudal permanente se encuentra en el elevado nivel del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, cuyos niveles de altura a la que se encuentra el agua subterránea dentro del acuífero han aumentado hasta un metro respecto al año anterior. "Esta subida incrementa la presión hidráulica y favorece los afloramientos hacia la superficie, alimentando de forma continua la rambla del Albujón", ha señalado la diputada.

Esto demuestra que "el acuífero influye de manera directa y constante en la rambla, por lo que resulta imprescindible intervenir sobre el propio acuífero para reducir su nivel freático y disminuir estructuralmente las aportaciones de agua dulce al Mar Menor", ha asegurado Casajús.

Cabe recordar que el Gobierno de España declaró en 2021 la renovación del sistema de bombeo de la rambla del Albujón como actuación de interés general del Estado, de utilidad pública y de urgencia, incorporándola al Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. "Cinco años después, esta infraestructura sigue sin ejecutarse", ha denunciado la diputada.

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Segura declaró en julio de 2020 el acuífero del Campo de Cartagena en mal estado químico, lo que obliga, conforme a la Ley de Aguas, a la elaboración y aprobación de un programa de actuación para su recuperación. "Dicho programa continúa sin desarrollarse plenamente y debe contemplar de forma expresa medidas dirigidas a rebajar el nivel freático y evitar las descargas continuas hacia la rambla del Albujón y el Mar Menor", ha incidido Casajús.

La moción también recoge el establecimiento de un calendario público y verificable de ejecución de ambas actuaciones y la remisión de información periódica a la Asamblea Regional sobre el grado de avance de estas medidas.

"La ausencia de avances en estas actuaciones mantiene intacta una de las principales presiones estructurales que soporta el Mar Menor y reduce su capacidad de resiliencia frente a episodios de altas temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos, incrementando el riesgo de nuevos episodios de desequilibrio ecológico", ha advertido Casajús. "Es el momento de pasar de las declaraciones a los hechos. El Mar Menor no puede seguir esperando", ha concluido.