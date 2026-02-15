El PPRM pide la comparecencia urgente de Aagesen para que dé explicaciones sobre la bahía de Portmán

Bernabé a Puente: "Si le queda algo de dignidad, váyase. Lo suyo ha sido una imprudencia con resultado de muerte" - PP

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, la regeneración de la bahía de Portmán y ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha pedido la comparecencia urgente de la ministra para la Transición Ecológica en el Senado para que explique cuáles son sus verdaderas intenciones respecto a este proyecto estratégico para la Región de Murcia.

El parlamentario ha denunciado que "Sánchez quiere dejar ahora en manos de una empresa privada el futuro de Portmán, tras más de 30 años de consenso social, político e institucional unánime en favor de su regeneración", una actuación considerada "de justicia histórica para la Región de Murcia tras décadas de vertidos mineros que colmataron el litoral".

Bernabé se ha quejado del "engaño permanente del Partido Socialista" en relación con el futuro de la bahía y ha exigido al Gobierno de España que rectifique su decisión de optar por el sellado en lugar de acometer la regeneración integral comprometida durante décadas. Además, ha criticado que, con esta actitud, el Ejecutivo central pretenda ahora "abandonar el compromiso público adquirido con los vecinos y toda la Región".

"Basta ya del engañabobos del PSOE con Portmán. Sánchez nos está engañando, castigando y traicionando. Decimos alto y claro no al sellado de la bahía y sí a la regeneración", ha afirmado Bernabé. "El Gobierno de Sánchez no puede reírse de la Región de Murcia ni dar la espalda a una reivindicación histórica respaldada durante décadas por administraciones, colectivos sociales y fuerzas políticas", ha subrayado.

"El Partido Popular reitera su compromiso firme con la regeneración integral de la bahía de Portmán y asegura que continuará defendiendo en todas las instituciones una solución que garantice la recuperación ambiental, el desarrollo económico y la dignidad de los vecinos", ha concluido Bernabé.