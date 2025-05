El PPRM pide a Sánchez que garantice el futuro de las 400 familias que viven de la pesca de arrastre en la Región

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "una respuesta clara, urgente y contundente" para garantizar el futuro de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, tras el drástico recorte de los días de pesca a un sector que representa el sustento económico de 400 familias en la Región de Murcia".

Así lo ha reclamado el diputado del PP Jesús Cano, a través de una moción registrada en la Asamblea Regional, porque a su juicio en este asunto "no valen las medias tintas". "Si el Gobierno de Sánchez sigue de perfil y continúa su silencio, nuestra flota pesquera desaparecerá", ha alertado Cano.

Asimismo, ha preguntado al secretario de los socialistas en la Región, Francisco Lucas, si con el voto de su grupo parlamentario seguirá siendo "cómplice de la ruina del sector". Los pescadores, aseguró Cano, "han hecho un enorme esfuerzo para adaptarse, cumpliendo las exigencias y ha demostrado ejemplaridad con la sostenibilidad".

A pesar de ello, ha añadido, el Gobierno de España les "da la espalda, provocando una incertidumbre insostenible que pone en jaque a muchas embarcaciones y empresas familiares".

Desde el Grupo Parlamentario Popular se reclama una reforma urgente de la Política Pesquera Común, y concretamente del reglamento de Pesca, adaptada a la realidad del Mediterráneo, donde se tenga en cuenta que las características del mar, de la flota y del tipo de pesca y, sobre todo, "que se escuche al sector".

"No se puede aplicar la misma vara de medir a todos. Nuestros pescadores son artesanales, no industriales, que salen cada día a faenar y vuelven a puerto", ha señalado el parlamentario del PP, refiriéndose a que el criterio de clasificación no sea exclusivamente la eslora del barco.

La moción del PP plantea, además, una cogestión pesquera efectiva, con la participación activa del propio sector, de científicos, de las administraciones y de la sociedad civil. "Ni todas las especies, ni todas las pesquerías requieren los mismos planes de gestión. Es el momento de regionalizar esta política y construirla con quienes conocen el mar", ha defendido Cano.

Asimismo, el Partido Popular ha exigido el reconocimiento de las Cofradías de Pescadores como estructuras esenciales dentro del sector pesquero. "Son mucho más que entidades representativas: son vertebradoras de la vida económica, cultural y social en nuestras costas", ha recalcado en su moción.

Por otro lado, el PP pide una apuesta contundente por la acuicultura, ligada a la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo estable que fomentará el empleo en la Región de Murcia.

"El PP está con los pescadores y no va a permitir que las decisiones adoptadas desde despachos lejanos, con el silencio cómplice del Gobierno de Sánchez, destruyan un sector esencial para la Región de Murcia", ha concluido.