El PPRM urge al Gobierno a impulsar un PNA como el propuesto por Feijóo con 40.000 millones en infraestructuras

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PPRM, Jesús Cano - PP

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Agua, el secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano, ha exigido al Gobierno de España la puesta en marcha urgente de un Plan Nacional del Agua (PNA) como el propuesto por el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, con 40.000 millones en infraestructuras hidráulicas.

Cano ha destacado que es necesario un plan "que garantice la igualdad entre territorios y dé respuesta a las necesidades reales de regiones como Murcia", así como la continuidad del Trasvase Tajo-Segura y una moratoria sobre el cierre de los acuíferos.

El diputado del PP ha remarcado que "frente a la política de recortes y castigo del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular ofrece soluciones", y que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo es la de impulsar un Plan Nacional del Agua basado en la "solidaridad, la planificación y el rigor técnico".

En este sentido, el secretario ejecutivo de Agua ha advertido de que la reducción de los caudales trasvasables supone "un grave perjuicio" para miles de familias, agricultores y empresas de la Región de Murcia, "poniendo en riesgo su futuro". "Es necesario acabar con la asfixia hídrica que padece la cuenca del Segura y con la incertidumbre para los agricultores", ha incidido el parlamentario.

"El agua no puede ser un arma política ni una herramienta de confrontación territorial. Es un recurso esencial que debe gestionarse con responsabilidad, pensando en el conjunto de los españoles", ha subrayado Cano.

El secretario ejecutivo del PPRM ha insistido en que "España necesita una política hídrica nacional que conecte cuencas, optimice recursos y garantice el agua allí donde es necesaria, especialmente en zonas deficitarias como la Región de Murcia".

Además, ha exigido al Gobierno central que "rectifique su política hídrica" y abandone el "castigo permanente" a la Región, "apostando por soluciones estructurales y consensuadas que aseguren el futuro del campo y de la economía".

A su juicio, la política hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez "es nefasta y carece de planificación alguna". "La dejación de funciones a la que nos tiene acostumbrados la vamos a sufrir todos los españoles, especialmente los que más déficit padecemos", ha afirmado.

"La Región de Murcia es un ejemplo mundial en el uso eficiente de los recursos hídricos, con un sector agrícola que ha sabido adaptarse y aprovechar cada gota", ha asegurado Cano. "No podemos permitir que se nos siga castigando por decisiones políticas y sectarias. El agua no entiende de fronteras, es un recurso de todos y debe gestionarse con rigor y responsabilidad", ha exigido.

"El futuro de la Región depende del agua. Desde el PP seguiremos defendiendo los intereses de los murcianos y exigiendo que se respete nuestro derecho a un recurso esencial para la vida, el desarrollo y el empleo", ha concluido.