Las prácticas sostenibles de Cefusa, referencia para la normativa europea sobre mejores técnicas disponibles

Imagen del equipo direcivo de Cefusa con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. - GRUPO FUERTES

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Cefusa, la empresa ganadera de Grupo Fuertes, continúa avanzando hacia un modelo de producción porcina más sostenible, basado en la eficiencia, la digitalización y el aprovechamiento responsable de los recursos. La compañía comparte estos días sus principales avances y buenas prácticas en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria Sepor 2026, que se celebra en Lorca.

Uno de los logros más destacados de los últimos años ha sido el reconocimiento institucional a las buenas prácticas ambientales de Cefusa. El Ministerio para la Transición Ecológica ha avalado este modelo de trabajo, que ha servido de referencia para la elaboración de una nueva norma UCOL (Uniform Conditions for Operating Rules), aprobada por la Comisión Europea el pasado 8 de octubre. Esta normativa establece un marco común sobre las condiciones de funcionamiento para las instalaciones porcinas y avícolas de la Unión Europea, han informado desde la compañía.

Estas disposiciones se enmarcan en la Directiva sobre Emisiones Industriales y de la Ganadería (IED 2.0) e incorporan nuevos requisitos ambientales que las granjas deberán cumplir en los próximos años. Su objetivo es reforzar la sostenibilidad del sector y avanzar hacia unos estándares ambientales más exigentes.

En este sentido, Cefusa, junto a la Universidad Politécnica de Cartagena a través de la Cátedra en Innovación y Bioeconomía para una Producción Porcina Sostenible del Futuro, ha conseguido avances relevantes en la gestión ambiental de las instalaciones porcinas.

Entre ellos, destaca un innovador sistema de tratamiento de purines que combina separación de fases, decantación y biofiltración. Este sistema ha permitido reducir en un 40 por ciento las emisiones de amoniaco y gases de efecto invernadero, además de mejorar significativamente la depuración de residuos. Estos resultados han sido reconocidos tanto en publicaciones científicas como en foros técnicos, lo que ha posicionado a Cefusa como un referente en innovación dentro del sector.

De cara al futuro, la cátedra amplía su alcance con proyectos de bioeconomía que buscan dar un nuevo valor al purín y al estiércol, transformándolos en biofertilizantes para su uso en agricultura regenerativa. A ello se suman nuevas líneas de trabajo centradas en la alimentación de precisión, la mejora genética, el control de enfermedades y el uso de inteligencia artificial para optimizar la producción.