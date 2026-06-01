El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 5,4% interanual en mayo, según idealista

Cartel de alquiler - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en la Región de Murcia subió un 5,4% en términos interanuales en mayo, hasta los 9,3 euros por metro cuadrado. Este dato supone un ascenso trimestral del 2,4% y del 1,2% mensual, según el informe publicado este lunes por idealista.

La ciudad de Murcia experimentó una subida del 5,2% interanual, que dejó el precio del metro cuadrado en 9,7 euros, un 0,6% más que el mes anterior.

En el conjunto de España, el precio del alquiler cerró el mes de mayo con una subida del 4% con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando los 15,1 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 0,3% en los últimos tres meses.

Asimismo, estos datos representan un aumento con respecto al mes de abril del 0,4%, el "mayor precio de las rentas en España desde que idealista tiene registros".

En cuanto al análisis por capitales, la plataforma inmobiliaria ha asegurado que todas las capitales españolas que ha analizado "tienen precios superiores con respecto a mayo del año anterior", excepto Barcelona y Tarragona, que han disminuido sus precios un 6,1% y 1,2%, respectivamente.

En este sentido, el incremento más pronunciado ha sido el de Toledo, donde las expectativas de los caseros han subido un 12,8%, seguido de las subidas de Soria (12,2%), Huelva (12%) y Ciudad Real (11,8%).

Por otro lado, San Sebastián (0,4%), Ávila (0,8%) y Girona (1,3%) han representado los menores ascensos en el último año, según cifras aportadas por Idealista.

Asimismo, en el 'ranking' de las capitales con los alquileres más caros se encuentran Madrid con un precio de 23,4 euros por metro cuadrado, seguida por Barcelona (22,5 euros por metro cuadradado) y Palma (19,2 euros por metro cuadrado).

Con respecto a las provincias, el precio del alquiler ha subido en 46 de las 50 provincias españolas en el último año, con Toledo (12,4%) a la cabeza, seguido de siguen Albacete (12,1%), Palencia (11,5%), Lleida (10%) y Jaén (9,9%).

Tras esta subida, la Comunidad de Madrid (21,4 euros el metro cuadrado) se ha mantenido como la provincia "más cara" para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20,1 euros por metro cuadrado), Barcelona (18,8 euros por metro cuadrado) y Málaga (17,1 euros por metro cuadrado).