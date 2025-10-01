El precio del alquiler sube un 6,5% en la Región de Murcia en el último año, según idealista

Archivo - Carteles de se alquila - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler experimentó en la Región de Murcia una subida del 6,5 por ciento durante el último año, hasta situarse en 8,9 euros el metro cuadrado al mes, según el índice de precios de alquiler de idealista relativo al tercer trimestre de 2025.

Este dato supone un descenso trimestral del 2,3% y del 1,8% mensual, de acuerdo con el informe del portal inmobiliario.

Por su parte, la ciudad de Murcia experimentó una subida del 6,2% interanual, que dejó el precio del metro cuadrado en 9,3 euros.

Entre los municipios analizados por idealista en la Región, la mayor subida interanual se registró en San Javier (+14,6%), seguida de Molina de Segura (+14,5%) y Los Alcázares (+12,7).

La zona de La Manga del Mar Menor, con 12 euros por metro cuadrado, representa el mercado más exclusivo de la Región de Murcia, seguida por la capital y Torre Pacheco (8,9 euros). Molina de Segura y Lorca, con 7,3 euros en ambos casos, ofrecen las rentas más económicas.

DATOS NACIONALES

El precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 10,9% durante los últimos 12 meses al cierre del tercer trimestre, mientras que en tasa trimestral el precio cayó un 1,3%. A cierre del mes de septiembre de 2025, los datos del portal inmobiliario indican que arrendar una vivienda en España tenía un coste de 14,5 euros por metro cuadrado.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que el alquiler sigue tensionándose "sin medida" con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. "La competencia entre los inquilinos hace que los propietarios se decanten siempre por aquellos con empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta", ha indicado.

Todos estos factores provocan que, por su escasa capacidad financiera, sean los jóvenes con menos recursos y los colectivos más vulnerables los primeros en ser descartados, por lo que, según Iñareta, "solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta" se podrá favorecer el acceso a la vivienda, y no "criminalizando" a los propietarios.

Todas las capitales presentan, de acuerdo con idealista, precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, siendo Segovia la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año (19,9%), seguida de Madrid (11,2%), Sevilla (9,8%), Valencia (7,8%), Alicante (7,5%), Bilbao (7%) y Barcelona (6,9%).

Por su parte, las menores subidas entre estos mercados se han producido en Huesca (0,2%), San Sebastián (0,4%), Málaga (6,1%) y Palma (6,2%).

Actualmente, Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 24 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,7 euros), Palma (18,4 euros), San Sebastián (18,2 euros) y Málaga y Valencia (15,4 euros por metro cuadrado en ambas capitales); mientras que en la parte baja de la tabla figuran Ciudad Real y Lugo (7,7 euros en ambos casos), Zamora y Cáceres (7,9 euros) y Ourense y Jaén (8 euros en los dos casos).

Este trimestre se han registrado precios máximos en 18 de las 51 capitales españolas analizadas, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Alicante y Sevilla.

En cuanto a las provincias, todas (a excepción de Cáceres, donde se redujo un 2,4% y Soria, un 2%) registran precios del alquiler más elevados que hace un año, registrándose el mayor incremento también en Segovia, donde los precios ascendieron un 18,7%, por delante de Zamora (17,7%), Guadalajara (15,4%), Ourense (13,7%) y Palencia (13,7%), Madrid (12,2%) y Barcelona (8,4%).

El ranking de las provincias más caras está encabezado por la Comunidad de Madrid (20,9 euros por metro cuadrado al mes), Barcelona (20,8 euros), Baleares (19,2 euros) y Guipúzcoa (16,9 euros), siendo Jaén la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,5 euros por metro cuadrado, seguida por Ciudad Real (6,9 euros), Lugo (7,2 euros) y Badajoz (7,2 euros).

El precio se incrementó en todas las comunidades durante los últimos 12 meses, especialmente en Castilla-La Mancha (con un incremento del 13,3%), Comunidad de Madrid (12,2%), Andalucía (12,1%), La Rioja (10%), Comunitat Valenciana (9,8%), Cataluña (9,7%) y Castilla y León (8,9%). Extremadura registró la menor subida, con un 2,7%.

Madrid es, según el informe de idealista, la comunidad con los alquileres más caros, ya que alcanza los 20,9 euros por metro cuadrado, seguida por Baleares (19,2 euros), Cataluña (19,1 euros) y Canarias (15 euros), frente a aquellas donde es más económico como Extremadura (7,3 euros), Castilla-La Mancha (8 euros), Castilla y León y la Región de Murcia (8,9 euros por metro cuadrado en ambas regiones).