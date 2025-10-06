El precio medio del alquiler sube un 16,18% en septiembre, según pisos.com

Archivo - Imagen de un edificio. - PISOS.COM - Archivo

MADRID/MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piso tipo de alquiler en la Región de Murcia registró en septiembre de 2025 un precio medio de 8,47 euros por metro cuadrado, un 27,3% más que en el mismo mes de 2024, lo que representa la segunda subida más elevada del país, según el último informe trimestral elaborado por pisos.com.

En términos trimestrales, el precio del alquiler subió en la Región un 0,92%, el menos pronunciado de todas las comunidades autónomas, mientras que mensualmente creció un 0,08%, el segundo repunte más leve a nivel nacional.

La Región de Murcia fue la octava autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (5,81 euros por metro cuadrado), entre otras.

Por su parte, la ciudad de Murcia marcó en septiembre de 2025 un precio medio del alquiler de 9,61 euros por metro cuadrado. La capital murciana registró un ascenso del 0,37% y del 5,32% frente a junio de 2025 y a septiembre de 2024, respectivamente.

En el conjunto del país, la vivienda en alquiler tuvo en septiembre de 2025 un precio medio de 13,79 euros por metro cuadrado, lo que supone un alza del 16,18% frente al año pasado y, asimismo, representa un aumento mensual del 0,73% y un crecimiento trimestral del 2,99%.

"Tenemos un problema serio: el porcentaje de la demanda que se ve expulsado del mercado por culpa de los precios es cada vez mayor", ha indicado el director de Estudios del portal inmobiliario, Ferran Font.

En ese sentido, el experto ha apuntado que "no se está generando nuevo producto porque muchos inversores prefieren la venta de sus activos residenciales en vez de rentabilizarlos por la vía del alquiler".

Respecto a la oferta, el portavoz del portal inmobiliario ha señalado que "o tiene un precio razonable, pero un estado o características poco atractivas; o tiene buenas calidades, pero una mensualidad incompatible con un salario medio, e incluso dos".

El estudio de pisos.com revela que las regiones más caras para vivir de alquiler en septiembre fueron Madrid (21,47 euros por metro cuadrado), Baleares (18,51 euros) y Cataluña (15,97 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,81 euros), Castilla y León (6,33 euros) y Extremadura (6,49 euros).

En el tercer trimestre del año, el principal incremento tuvo lugar en País Vasco (8,55%) y, por el contrario, el mayor ajuste se produjo en Canarias (-2,47%).

En comparación al año pasado, destacaron las subidas de Asturias (29,83%), Región de Murcia (27,30%) y País Vasco (25,69%). De acuerdo con el portal inmobiliario, no hubo caídas en esta comparativa.

BARCELONA, LA CAPITAL DE PROVINCIA MÁS CARA

Dentro de la clasificación de las provincias por renta, la primera posición fue para Madrid con 21,47 euros por metro cuadrado, por delante de Barcelona (18,70 euros) y Baleares (18,51 euros).

En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,02 euros por metro cuadrado, y otras provincias económicas fueron Ávila (4,20 euros) y Soria (4,40 euros).

El análisis evidencia que la provincia que más encareció sus alquileres en el tercer trimestre fue Guadalajara (8,76%), y la que más los abarató fue Santa Cruz de Tenerife (-3,29%).

De un año a otro, Guadalajara (30,20%), Asturias (29,83%) y Vizcaya (28,98%) recogieron los incrementos más altos. No hubo ajustes en este periodo.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con un precio por metro cuadrado de 29,49 euros, seguida por Madrid (27,80 euros) y San Sebastián (20,94 euros).

Por el contrario, Palencia fue la más barata con 7,10 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Zamora (7,28 euros) y Ciudad Real (7,39 euros).

Madrid (8,17%) protagonizó las subidas trimestrales, mientras que Palencia (-7,79%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a septiembre de 2024, Sevilla (28,04%) lideró los incrementos y, en cambio, el recorte más llamativo lo arrojó Lleida (-15,95%).