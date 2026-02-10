El precio del turismo usado sube un 1,5% en la Región de Murcia en enero, hasta los 12.484 euros, según Ancove

Archivo - Coches usados en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del turismo de segunda mano en la Región de Murcia se situó en 12.484 euros en enero de 2026, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El aumento registrado en la comunidad fue menor que el del conjunto nacional, que experimento un incremento del 4,8% en tasa interanual, hasta alcanzar los 13.366 euros por unidad.

En términos mensuales, el precio de los turismos cayó en la Región de Murcia un 0,4%, mientras que en media nacional asciende el 0,2%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en la Región en 9.928 euros, un 4,3% de subida interanual, mientras que en el conjunto de España costó 10.749 euros, con un aumento del 9,2%. El segmento de los turismo de más de 8 años supuso el 71,9% del total de las ventas.

A nivel estatal, los turismos usados se encarecieron un 4,8 por ciento interanual, en un contexto en el que la inflación general se situó en el 2,4 por ciento.

Ancove ha detallado que el 22,8 por ciento de los coches vendidos en enero costaron menos de 3.000 euros, mientras que el 6,3 por ciento superaron los 36.000 euros. Pese a que las ventas totales descendieron casi un 9 por ciento, crecieron las operaciones en los tramos de precio alto, lo que explica la subida global de los precios.

En el caso de los turismos de más de ocho años, el precio medio se situó en 10.749 euros, un 9,2 por ciento más que el año anterior. De los 147.775 turismos transferidos en enero, 97.819 superaron los ocho años de antigüedad, lo que equivale al 62 por ciento del total.