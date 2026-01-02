El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia sube un 9,4% en 2025

Archivo - Vivienda en alquiler - ARCHIVO

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia creció un 9,4% en diciembre de 2025 en términos interanuales, hasta alcanzar los 9 euros por metro cuadrado al mes, según el último informe de idealista.

El dato se encuentra un 2,6% por debajo del récord del precio del alquiler en la Región, registrado en julio de 2025.

La ciudad de Murcia experimentó una subida del 9,4% interanual, que dejó el precio del metro cuadrado en 9,5 euros, lo que supone el mayor de las rentas en la ciudad desde que idealista tiene registros.

Entre los municipios analizados, la mayor subida interanual se registró en San Javier (23,9%), seguida por el 18,2% de Molina de Segura y el 13,1% en Los Alcázares.

La Manga del Mar Menor (10,6 euros por metro cuadrado) representó el mercado más exclusivo de la Región, seguida por la capital y Mazarrón (9 euros). Por su parte, Águilas (7,1 euros) y Alcantarilla (7,3 euros) ofrecieron las rentas más económicas.

UN MERCADO AÚN ALCISTA

En el conjunto del país, durante el cuarto trimestre la presión sobre la escasa oferta disponible empujó al alza los precios, aunque el crecimiento se mantuvo en un solo dígito, un 8,5%, hasta situar el metro cuadrado en 14,7 euros mensuales.

Todas las capitales registraron precios del alquiler más elevados que en diciembre de 2024, con la excepción de San Sebastián, donde se redujo un 0,5%, siendo Ceuta la capital en la que más creció el precio del alquiler en un año, un 17,9%.

Entre los grandes mercados, las mayores subidas se produjeron en Madrid, Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia y Palma (6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona, que fue la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,7 euros).

En cuarto lugar se situó San Sebastián (17,9 euros) y, a continuación, Valencia (15,9 euros) y Málaga (15,8 euros). En la parte baja de la tabla figuraron a Zamora (7,6 euros), Ciudad Real, Badajoz y Lugo (7,9 euros en los tres casos).

Un total de 25 de las 50 capitales españolas analizadas marcó precios máximos este trimestre, entre ellas Valencia, Málaga y Bilbao.