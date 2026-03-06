El precio de la vivienda libre se dispara un 14,4% en la Región en 2025, segundo mayor ascenso por CCAA

Archivo - Cartel de venta en un edificio - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre se disparó de media un 14,4% en la Región en 2025, lo que representa el segundo mayor ascenso por comunidades autónomas junto con Aragón y La Rioja, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 12,3% en la Región en términos interanuales, por encima del conjunto estatal (11,3%) y el de la vivienda usada repuntó un 14,7%, más que en España, donde el incremento fue del 13,1%.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre aumentó un 2,3% en la comunidad. El de la vivienda nueva lo hizo un 5,4%, superior a la media estatal (2,5%) y el de la usada un 1,8%, en este caso ligeramente por debajo del conjunto de comunidades (1,9%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%.

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento.

Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.