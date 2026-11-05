El precio de la vivienda sube un 16,9% en la Región de Murcia en un año, segundo ascenso más pronunciado por CCAA

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MADRID/MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un crecimiento interanual del precio de la vivienda del 16,9% durante el tercer trimestre, lo que la sitúa como la segunda comunidad con mayor incremento relativo del país, tras Asturias, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de España.

Al cierre del trimestre, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.615 euros por metro cuadrado, con un avance trimestral del 6,7%, cifra que fija el acumulado interanual de los últimos doce meses en 1.510 euros.

Por tipología de inmueble, la vivienda nueva registró un repunte trimestral del 17,3% hasta los 2.017 euros por metro cuadrado, mientras que la vivienda empleada avanzó un 1,5% para ubicarse en los 1.465 euros.

En lo relativo al volumen de actividad, entre julio y septiembre se formalizaron 6.606 compraventas. Este volumen eleva el total acumulado de los últimos doce meses a 26.548 operaciones (-0,7% interanual) y representa el 3,86% de la cuota del mercado nacional.

En este escenario, la capital de la Región concentró el 26,4% de las transacciones regionales.

Asimismo, el porcentaje de compras por parte de extranjeros se situó en el 23,02% en el trimestre (22,27% en los últimos doce meses). Este dato sitúa a la Región en la cuarta posición nacional por peso del capital extranjero, tras Baleares, Comunitat Valenciana y Canarias. De este volumen, un 10,05% del total de operaciones correspondió a ciudadanos de la Unión Europea.

En cuanto a la tipología de las viviendas transmitidas, el 77,19% de las operaciones correspondieron a pisos frente a un 22,81% de unifamiliares, con una superficie media construida de 105,4 metros cuadrado (tramo donde un 65,03% de los casos superó los 80 metros cuadrados) y una cuota de vivienda protegida (VPO) del 0,79%.

En el ámbito financiero, el 61% de las compraventas requirieron financiación hipotecaria (4.031 préstamos), con un importe medio de 118.355 euro (1.174 euros por metro cuadrados) y la presencia del tipo fijo en el 75,21% de los contratos.

Los tipos de interés se situaron de media en el 3,19% a un plazo de amortización de 25,5 años. Esta estructura fija la cuota hipotecaria media mensual en 565,7 euros, importe que equivale al 27,3% del coste salarial y sitúa a Murcia como la segunda autonomía con la mensualidad en euros más baja del país.

Además, la estadística trimestral contabilizó 145 certificaciones por ejecución hipotecaria y 18 daciones en pago.

DATOS NACIONALES

En España, el número de compraventas de vivienda registró un descenso del 2,3% en el tercer trimestre del año, alcanzando las 164.148 operaciones con lo que encadena tres bajadas trimestrales consecutivas. Los descensos se han registrado den diez comunidades autónomas y 27 provincias.

En cuanto al descenso interanual, la Estadística revela que las compraventas registraron un descenso del 5,9% con respecto al mismo periodo de 2025.

El descenso en las compraventas de vivienda nueva fue del 0,9%, hasta las 34.611 compraventas, mientras que se han registrado 129.537 compraventas de vivienda usada, con un descenso trimestral del 2,6%.

El porcentaje de compras de vivienda por extranjeros ha sido del 16,05%, máximo histórico, alcanzando algo más de 26.300 compras. De ellas, el 54,7% corresponde a ciudadanos de la Unión Europea y el 17,8%, al resto de Europa y del mundo, con británicos (7,5%), marroquíes (6,4%) y neerlandeses (5,8%) a la cabeza.

Los pesos más altos de compras por extranjeros se han alcanzado en Baleares (37,2%) y Comunidad Valenciana (30,4%), quedando el resto de las comunidades por debajo del 30%.

LOS PRECIOS MÁS CAROS SE DAN EN MADRID, BALEARES Y PAÍS VASCO

Por otro lado, el Índice de Precios de Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) ha registrado un nuevo máximo histórico, con un crecimiento del 5,2% trimestral y del 15,8% interanual, moderando su intensidad y situándose en más del doble (+135,9%) por encima de los mínimos de finales de 2014.

La metodología de precios medios continúa moderando su tendencia alcista, con un crecimiento trimestral del 1% e interanual del 9,3%.

El precio medio ha sido de 2.512 euros por metro cuadrado, máximo histórico. La vivienda usada (2.462 euros por metro cuadrado) ha registrado un ascenso trimestral del 0,6% y la vivienda nueva (2.701 euros por metro cuadrado), del 2,5%.

Las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido Comunidad de Madrid (4.565 euros por metro cuadrado), Baleares (4.502), País Vasco (3.693), Cataluña (2.989) y Canarias (2.850).

Las provincias han estado encabezadas por Madrid (4.565), Baleares (4.502), Gipuzkoa (4.372), Bizkaia (3.526) y Málaga (3.400), mientras que las capitales de provincia alcanzan los mayores precios en San Sebastián (6.662), Madrid (5.597), Barcelona (5.124), Palma (4.408) y Bilbao (3.877).

En total, 13 comunidades autónomas y 32 provincias han registrado incrementos trimestrales.

LAS HIPOTECAS CAEN UN 3,9%

La estadística señala que el número de hipotecas sobre vivienda registradas en el tercer trimestre ha sido de 124.145, con un descenso trimestral del 3,9%. Con respecto al total de compraventas de vivienda, esta cifra representa el 75,6%, con un descenso trimestral de 1,3 puntos porcentuales.

En los últimos 12 meses se han constituido 519.388 hipotecas sobre vivienda, con un incremento del 6%, mientras que once comunidades autónomas han registrado descensos trimestrales.

Las mayores cifras de hipotecas sobre vivienda se han registrado en Andalucía (23.635), Cataluña (23.268), Comunidad de Madrid (18.240) y Comunidad Valenciana (15.692).