El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia sube un 23,1% durante el último año, según idealista

Edificios en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia subió un 23,1% durante el último año, según el último informe de precios de idealista. Con esta subida el metro cuadrado se ha quedado en 1.718 euros, lo que supone una subida trimestral del 0,8% y de un 2,1% con respecto al mes anterior. Además, el dato de marzo está ya solo a un 3,8% del precio máximo de la vivienda usada en la Región que se produjo en septiembre de 2006.

La ciudad de Murcia ha experimentado una subida del 18,3% en los últimos doce meses, que ha dejado el precio en 1.559 euros/m 2 .

Los municipios de la Región que experimentan mayores subidas de precio son San Javier (38,2%), Alhama de Murcia y Los Alcázares (29,6% en ambos casos). Caravaca de la Cruz, por el contrario, es el municipio donde más bajó el precio (-8,3), seguido de Abarán (-7,4%) y Fortuna (-5%).

Torre-Pacheco se mantiene como el mercado más exclusivo de la Región (2.529 euros/m 2 ), seguido de San Javier (2.438 euros/m 2 ) y San Pedro del Pinatar (2.374 euros/m 2 ), mientras que Abarán (536 euros/m 2 ) tiene el más económico de todos los analizados.

Para el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, "aunque los precios de la vivienda siguen creciendo con fuerza, la evolución de la oferta en los últimos meses, tendente al estancamiento en los principales mercados, nos hace pensar en un posible cambio de tendencia en el medio plazo. Los altos precios alcanzados en la mayor parte del territorio, en máximos, junto a un endurecimiento de las condiciones crediticias podrían estar provocando la retirada de parte de la demanda del mercado que empezaría a manifestarse en una bajada en el número de operaciones".

"La incertidumbre política y económica de las últimas semanas no favorece la alegría en las compras de los últimos 2-3 años y quizá muchos vendedores estén empezando a plantearse un ajuste de sus expectativas para no tener que hacer el ajuste más severo más adelante. No obstante, aún hay que esperar algún trimestre para ver si finalmente se confirma esta tendencia", ha apuntado.

LAS SUBIDAS SIGUEN ACELERÁNDOSE

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 17,2% interanual durante el primer trimestre del año, superior a la registrada a cierre del cuarto trimestre de 2025, cuando creció un 16,2%. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.709 euros según el último índice de precios de idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 2,7% en los últimos tres meses.

Con esta subida interanual, la mayor desde la burbuja inmobiliaria, España alcanza un nuevo máximo histórico. Todas las CCAA tienen precios más elevados que hace un año, lo mismo que sucede en el caso de las capitales.

En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 7,7% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 5.176 euros. Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido un 0,6% en los últimos 3 meses hasta marcar un nuevo máximo histórico en la ciudad.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 12% en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.960 euros. En el trimestral, el precio crece un 2,4% y se sitúa como el más elevado registrado nunca en la ciudad.

En Valencia, se incrementaron también las expectativas de los propietarios de viviendas en venta con mucha fuerza. El ascenso del 14,4% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.339 euros y marca una subida trimestral del 2,1%. Con estas subidas, la ciudad supera también su anterior máximo histórico.

León encabeza la subida de precios, tras encarecerse un 22,7% en el último año, seguida por Ciudad Real con un 21,1%. Les siguen Santa Cruz de Tenerife (18,9%) y Murcia (18,3%).

Entre los grandes mercados los precios también han subido en Valencia (14,4%), Málaga (12,1%), Madrid (12%) y Palma (10,4%).

Con subidas de un solo dígito están Sevilla y Bilbao (9,1% en ambos casos), Alicante (8,3%), Barcelona (7,7%) y San Sebastián (7,1%). Mientras tanto, la menor subida se ha producido en Lugo (2,9%), Melilla (3%), Cádiz (4,5%) y Girona (6,4%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.426 euros/m2), seguida de Madrid (5.960 euros/m2), Barcelona (5.176 euros/m2), Palma (5.117 euros/m2) y Bilbao (3.851 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.372 euros/m2.

15 de las 52 capitales de provincia analizadas marcan precios máximos en este mes de marzo, entre las que encuentran ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Alicante.