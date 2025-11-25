Los precios industriales bajan un 0,8% en octubre en la Región de Murcia

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) bajó en la Región de Murcia un 0,8% en octubre, lo que representa un descenso de cinco décimas respecto a la tasa registrada en septiembre. Para el conjunto de España, esta tasa anual aumentó en cinco décimas en el mismo periodo, hasta el 0,7%, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el destino de los bienes, la mayor influencia en la variación de la tasa del IPRI en la Región la encontramos en los precios de la energía, con -0,488 puntos, tras descender en el último mes un punto y una décima su tasa interanual de precios, hasta el -1,9%. El resto de destinos de bienes no influyen significativamente en la evolución del Índice de Precios Industriales de la Región.

Considerando las ramas de actividad, destaca especialmente la influencia en la evolución de la tasa interanual del IPRI del suministro de energía eléctrica, gas vapor, aire acondicionado y refino de petróleo, con -0,488 puntos y tras bajar un punto y una décima su tasa interanual de precios respecto a la de septiembre, y situarse en el -2,2%.

El resto de ramas de actividad no presentan, en comparación, una influencia destacable. El índice general, sin considerar el efecto de los precios de bienes energéticos, aumenta un 0,2% respecto a octubre de 2024, tasa anual que es similar a la registrada en septiembre.

En cuanto a la evolución mensual de los precios industriales, en octubre el Índice de Precios Industriales en la Región de Murcia creció un 0,2% respecto al mes anterior.

Atendiendo las repercusiones en esta variación del índice según el destino económico de los bienes, es destacable el grupo de bienes de consumo duradero, cuyos precios crecieron un 0,7% en el último mes y presentan una repercusión de 0,208 puntos sobre la evolución mensual del índice.

Sentido similar tiene la evolución de los precios industriales de los bienes intermedios, que aumentan un 0,3% y repercuten con 0,057 puntos. Con sentido contrario, los bienes energéticos repercuten con -0,069 puntos tras caer sus precios dos décimas porcentuales respecto a septiembre. El resto de destinos de bienes no presentan repercusiones relevantes.

Respecto a la evolución mensual de los precios industriales por ramas de actividad, la mayor repercusión en la evolución del índice es la que ejercen los precios de la industria de la alimentación, cuyos precios crecen un 0,8% resultando una repercusión de 0,213 puntos.

En sentido contrario destaca la repercusión de la rama de suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado; refino de petróleo, con -0,068 puntos y una variación mensual de -0,2%; las repercusiones del resto de actividades industriales son predominantemente positivas aunque, en comparación, mucho menores.