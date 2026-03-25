Los precios industriales bajan un 5,8% en febrero en la Región de Murcia

Gráfico que muestra la tasa de variación interanual de los precios industriales en la Región de Murcia - CREM

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) descendió un 5,8% en el mes de febrero en tasa interanual en la Región de Murcia, lo que representa un descenso de siete décimas porcentuales respecto a la tasa registrada en enero.

Para el conjunto de España, esta tasa anual disminuyó cuatro puntos y dos décimas en el mismo periodo, hasta situarse en el -7%, según ha informado el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el destino de los bienes, la influencia de los precios de la energía con -0,714 puntos explica, prácticamente, la variación de la tasa del IPRI en la Región; su tasa interanual de precios desciende en el último mes un punto y tres décimas hasta el -12,3%.

El resto de grupos presentan valores, en comparación, poco significativos en la evolución del Índice de Precios Industriales de la Región.

Considerando las ramas de actividad y en consonancia con el análisis por destino de los bienes, destaca especialmente la influencia en la evolución de la tasa interanual del IPRI del suministro de energía eléctrica, gas vapor, aire acondicionado y refino de petróleo, con -0,695 puntos, tras bajar un punto y cuatro décimas su tasa interanual de precios respecto a la de enero y situarse en el -13,1%.

Destaca también la influencia de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, con -0,131 puntos y un descenso de dos puntos y nueve décimas en su tasa interanual hasta un 0,2%.

El resto de ramas de actividad no presentan, en comparación, una influencia destacable. El índice general, sin considerar el efecto de los precios de bienes energéticos, aumenta un 0,3% en el último año, lo que supone un descenso de una décima porcentual respecto a la tasa registrada en enero.

En cuanto a la evolución mensual de los precios industriales, no hay cambios en el Índice de Precios Industriales en la Región de Murcia respecto del mes anterior, permaneciendo en 127,0.

Considerando las repercusiones, destaca en sentido negativo energía con -0,220 puntos y un descenso mensual de su precio del 0,5%. No obstante, esta variación es compensada con el resto de bienes que presentan repercusiones positivas, entre ellas destacan los bienes intermedios con 0,120 puntos y una variación mensual del 0,7%.

Atendiendo a la evolución mensual de los precios industriales por ramas de actividad, la mayor repercusión en la evolución del índice es la que ejercen los precios del suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado, con -0,220 puntos y una variación mensual del -0,5%.

En sentido positivo, la industria química y farmacéutica y la industria de la alimentación presentan una repercusión de 0,087 y 0,074 puntos, respectivamente, con variaciones mensuales del 3,0% y el 0,3%. El resto de ramas presentan repercusiones poco significativas.