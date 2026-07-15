Premian a una graduada de la UPCT por diseñar un medidor de glucosa no invasivo con más de un 96% de precisión

Victoria López De Lamo, egresada de la UPCT, recibe el premio Capítulo Español de la IEEE-IMS por su trabajo final de estudios sobre el diseño y la validación clínica de un prototipo no invasivo para medir la glucosa en sangre - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS) El Capítulo Español de la IEEE-IMS ha distinguido el trabajo final de estudios de Victoria López De Lamo, egresada de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), por el diseño y la validación clínica de un prototipo no invasivo para medir la glucosa en sangre, según ha informado la institución docente.

La estudiante, graduada en el doble grado en Ingeniería Electrónica e Ingeniería Biomédica, puso en marcha el proyecto motivada por su propia experiencia personal al ser hermana de una paciente con diabetes tipo 1, con el objetivo de desarrollar una alternativa que evitase las punciones repetidas, las molestias y el riesgo de infecciones que sufren estas personas.

El dispositivo se basa en un resonador de lazo abierto que estima la glucosa tras analizar las variaciones dieléctricas de los tejidos biológicos. Gracias a la optimización de su diseño y a un protocolo de medición estandarizado, el sistema ha alcanzado niveles de precisión clínica superiores al 96% en entornos controlados, una cifra muy próxima a las referencias de los métodos invasivos.

El trabajo, dirigido por José Manuel Ferrández y codirigido por Carlos Gabriel Juan, se validó clínicamente en los hospitales General Universitario de Alicante y San Juan de Alicante. En ambos centros se integró el prototipo en las rutinas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa para obtener datos sincronizados con las mediciones plasmáticas tradicionales.

Además de evitar el dolor de los pinchazos, el sistema destaca por su viabilidad económica. A diferencia de los métodos actuales, que exigen un gasto recurrente en consumibles y sensores desechables cada pocas semanas, esta propuesta concentra la inversión en el hardware inicial, lo que reduce sustancialmente los costes a medio y largo plazo.

El proyecto, que ya ha sido publicado en el Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI) y el congreso Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), incorpora un módulo de guiado anatómico, protocolos de calibración y modelos de aprendizaje automático para optimizar los resultados cruzando parámetros electrónicos con variables fisiológicas.