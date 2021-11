El presidente de Alicante y el consejero Marín abogan por la urgencia de reclamar una financiación justa

ALICANTE/MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, y el consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, han coincidido este martes en la urgencia de reclamar una financiación autonómica justa, así como una bajada de impuestos.

Este encuentro entre los dos representantes 'populares' se ha producido tras la reunión entre el consejero murciano y su homólogo en la Generalitat Valenciana, el socialista Vicent Soler, en la que han reclamado una reforma "inaplazable" de la financiación basada en el criterio de población ajustada. Este martes también se ha celebrado una cumbre en Santiago con la unidad de ocho CCAA por la financiación.

Mazón ha destacado tras la cita que a Murcia y la Comunitat les unen "muchísimos frentes comunes más allá de la vecindad" y ha garantizado que si la Generalitat (PSPV-Compromís-Unides Podem) es "dura y firme" en materia de financiación, tendrá a la Diputación como un socio leal, pero exigente", recoge la corporación provincial en un comunicado.

Ha recordado así que tanto la Comunitat como la Región de Murcia son autonomías infrafinanciadas y "no están siendo tratadas con justicia ni con igualdad". "Es muy importante que podamos respaldar ese frente común por la justicia, no por los privilegios, y somos muy leales a la Comunitat Valenciana y a las necesidades que tiene la región de Murcia", abundado.

Y ha garantizado que quiere seguir poniendo a la Comunitat "por encima de cualquier sigla política o interés de otro tipo". "La unión hace la fuerza y si la Generalitat Valenciana está en ese marco de reivindicación, nosotros vamos a estar al lado de los intereses de la Comunitat Valenciana, y la unión con Murcia es muy importante porque tenemos este objetivo común", ha insistido.

Además de la financiación, el presidente de la Diputación ha resaltado preocupaciones comunes como el trasvase Tajo-Segura: "Estamos defendiendo nuestras tierras frente a los ataques que recibimos desde el Gobierno de España; es fundamental que profundicemos en esa vía y en la defensa del agua y de nuestras infraestructuras comunes".

Por su parte, el consejero murciano ha reclamado al Gobierno que atienda estas peticiones para que los ciudadanos valencianos y murcianos dispongan de los mismos recursos financieros que el resto de España.

Tras recordar que el sistema de financiación actual "penaliza" especialmente a la Comunitat y a Murcia, ha confiado en que "por fin" la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, atienda sus peticiones y "en el menor plazo posible se produzca esa reforma que genere que los ciudadanos valencianos y murcianos dispongan de los mismos recursos financieros que el resto de los ciudadanos".

Lo importante, ha reivindicado, "no es el lugar de nacimiento, no es el lugar que pone en el DNI, sino la pertenencia a España: Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y no puede haber ciudadanos de primera y de segunda división".

Marín ha tildado de "cordial y afectuosa" la reunión con Mazón, en la que han abordado otros aspectos comunes como la bajada de impuestos, un asunto en el que "obviamente" están muy de acuerdo porque genera "un mayor bienestar social: "No cabe duda de que reducir impuestos genera un mayor bienestar para los ciudadanos, en tanto que el dinero donde mejor está es en sus bolsillos".