Previsión meteorológica para este domingo, 10 de mayo: cielos poco nubosos, con intervalos nubosos

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 10 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil en las sierras por la tarde.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur moderados por la tarde.
En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.