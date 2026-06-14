Previsión meteorológica para este domingo, 14 de junio: cielos poco nubosos, sin descartar chubascos en el Noroeste

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 14 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar chubascos en el Noroeste.
Las temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados por la tarde de componente este en el interior.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.