Previsión meteorológica para este domingo, 15 de febrero: poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 15 de febrero, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos moderados a fuertes del noroeste, con rachas muy fuertes.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.