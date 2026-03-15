Previsión meteorológica para este domingo, 15 de marzo: cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 15 de marzo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas sin cambios o mínimas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente norte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.