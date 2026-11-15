Previsión meteorológica para este domingo, 15 de noviembre: cielos nubosos con nubes medias y altas.

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 13 de noviembre: temperaturas mínimas en decenso - EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 15 de noviembre, cielos nubosos con nubes medias y altas.
Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.
En concreto, se esperan 7 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 19 de máxima en Yecla.