Previsión meteorológica para este domingo, 25 de enero: muy nuboso, sin descartar precipitaciones en el Noroeste

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 25 de enero, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el Noroeste.

Las temperaturas máximas en ascenso; mínimas en ascenso en las sierras y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.