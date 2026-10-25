Previsión meteorológica para este domingo, 25 de octubre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 25 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del noroeste en el Altiplano y en Noroeste y del suroeste en el litoral.
En concreto, se esperan 7 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 28 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 25 de máxima en Yecla.