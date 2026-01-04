Previsión meteorológica para este domingo, 4 de enero: cielos cubiertos con precipitaciones moderadas

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 4 de enero, cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, sin descartar que sean persistentes y ocasionalmente fuertes.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos moderados del noreste en el litoral y Altiplano, con intervalos fuertes en el litoral, flojos de componente norte en el resto.
En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 10 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 14 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.