Previsión meteorológica para este domingo, 8 de febrero: cielos con intervalos nubosos y fuertes vientos

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 8 de febrero, cielos con intervalos nubosos.

Las temperaturas en ligero ascenso en el litoral, sin cambios en el resto, salvo las máximas del cuadrante noroeste, en descenso. Vientos fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.